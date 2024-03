Kalev/Cramo lõpetas Eesti-Läti liiga põhiturniiri ühe kaotusega

Kalev/Cramo läks esimesel veerandil kiiresti 10:2 juhtima ning sealt edasi ei andnud enam kordagi ohje käest. Poolajaks kärises vahe 15 punkti peale ning Kalev/Cramo hoog ei raugenud ka teisel poolajal. Põhiturniiri võitja teenis lõpuks 18-punktilise võidu 84:66 (26:17, 22:16, 16:23, 20:10).

Kalev/Cramo visketabavus väljakult oli selgelt parem (47% vs 38%), lisaks jäädi peale nii lauavõitluses (39 vs 32) kui ka vaheltlõigete arvestuses (10 vs 8).

Võitjate parimana viskas Manny Suarez 18 punkti ja hankis kaheksa lauda. Mikk Jurkatamm ja Ben Shungu tõid kumbki 14 silma ning Leemet Böckleri arvele kogunes 13 punkti. Kalev/Snabbi resultatiivseim oli 14 punktiga Mark-Andreas Jaakson.

Kalev/Cramo lõpetas põhiturniiri 29 võidu ja ühe kaotusega. Play-off'i esimeses ringis kohtutakse Pärnu Sadamaga. Põhiturniiri viimasel ehk 16. kohal lõpetanud Kalev/Snabbi saldoks jäi neli võitu ja 26 kaotust.

Ülejäänud kahes kohtumises maitsesid võidurõõmu Läti klubid. Riia VEF sai kodus Rapla Avis Utilitasest jagu 80:78 (28:19, 22:17, 11:24, 19:18). Võitjate ridades paistis silma Jaizec Lottie 18 punkti ja seitse korvisööduga, Rapla poolelt kerkis üleplatsimeheks Malik Pope 19 punkti ja 11 lauapalliga.

Keila Coolbet kaotas kodus Valmierale 77:80 (16:17, 19:22, 24:17, 18:24). Kevin Johnson viskas Keila parimana 21 silma. Läti klubi edukaimaks osutus Sean Knight 17 punktiga.

Rapla (12-18) sai põhiturniiril 10. ja Keila (10-20) 12. koha.