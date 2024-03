Sabalenka keeruline nädal kulmineerus kaotuse ja vihapurskega

Tänavusel Austraalia lahtiste meistril on olnud äärmiselt keeruline nädal, sest teisipäeval suri 42-aastaselt endine Valgevene hokikoondislane Konstantin Koltsov, keda peeti varem tennisemängija poiss-sõbraks.

Kolmapäeval oli valgevenelanna avaldanud ka lühikese teate, kus mainis, et tema süda on murtud ja et tegemist oli mõeldamatu tragöödiaga.

Sellest hoolimata otsustas Sabalenka Miami turniiril osaleda, ta oli avaringis vaba ja alistas teises ringis hispaanlanna Paula Badosa. Pärast kaotust Kalininale aga lõhkus Sabalenka raevukalt oma reketit ja marssis areenilt minema.

Küll aga tagas laupäeval edasipääsu maailma esireket Iga Swiatek, kes sai jagu itaallannast Camila Giorgist (WTA 108.) 6:1, 6:1 ja kohtub järgmisena tšehhitar Linda Noskovaga (WTA 31.).

Meeste turniiril on neli kõrgemat paigutust kõik kolmandasse ringi jõudnud ehk oma avamängu võitsid nii hispaanlane Carlos Alcaraz, itaallane Jannik Sinner, venelane Daniil Medvedev kui ka sakslane Alexander Zverev.