Saksamaa majandusminister: ootasin jalgpalliliidult rohkem patriotismi

DFB teatas neljapäeval, alates 2027. aastast hakkavad Saksamaa jalgpallurid rahvuskoondist esindades kandma Nike'i toodetud mänguvorme. Adidas on tootnud edukale koondisele mänguvorme alates 1954. aastast.

Majandusminister Habeck tegi reedel avalduse, milles kritiseeris jalgpalliliidu otsust. "Ma ei suuda Saksamaa vormi ilma kolme triibuta ette kujutadagi," kirjutas minister. "Ma oleks tahtnud [jalgpalliliidult] rohkem patriotismi näha."

Habeck lisas, et Adidase kuulsad triibud ja Saksamaa lipuvärvid on osa Saksamaa kultuurilisest identiteedist. Baierimaa peaminister Markus Söder ütles, et Adidase ja jalgpallikoondise koostöö 1954. aasta MM-il andis Saksamaale riigina enesekindlust.

"Just sel põhjusel on see vale, häbiasi ja arusaamatu, et see lugu nüüd lihtsalt läbi saab," sõnas Söder. "See, et koondis mängib kolme triibuga oli sama selge kui fakt, et pall on ümmargune ja mäng kestab 90 minutit."

Jalgpalliliidu esimees Holger Blask ütles, et Nike'i pakkumine oli ülekaalukalt suurkonkurendi omast parem ning lubab jalgpalliliidul keskenduda Saksamaa jalgpalli arendamisele. Väljaande Handelsblatt andmetel maksab Nike DFB-le aastas 100 miljonit eurot, Bild kirjutas, et Adidase parim pakkumine oli jäänud 60-65 miljoni euro kanti.

Sel suvel võõrustab Saksamaa jalgpalli EM-finaalturniiri, Saksa koondise treeningbaas asub Adidase peakontori linnakus.