Kristin Kuuba pääses Poolas veerandfinaali

Kristin Kuuba (BWF 53.) alistas teises ringis austraallanna Tiffany Ho (BWF 96.) kindlalt 21:7, 21:14.

Veerandfinaalis on turniiril teist paigutust omava eestlanna vastaseks viienda paigutusega Aserbaidžaani esindaja Keisha Fatimah Az Zahra (BWF 67.). Antud mängijaga on Kuuba varem kohtunud kahel korral ning mõlemad kohtumised on lõppenud vastase võiduga.