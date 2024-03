Hütter napsas viimasel etapil Gut-Behramilt kristallgloobuse

Hütter sai Austrias Saalbachis toimunud hooaja viimasel etapil kiirlaskumises parimaks ajaks kirja 1.45,08, edestades sellega sloveenlannat Ilka Stuheci 0,17 sekundiga ning itaallannat Nicol Delagot 0,49 sekundiga.

Ühtlasi kogus oma karjääri kuuenda etapivõidu teeninud austerlanna võiduga piisavalt punkte, et kiirlaskumise arvestuses MK-sarja üldvõidu võtnud Lara Gut-Behramist mööda hüpata. Hütter kogus hooajaga kiirlaskumistel 397 silma, viimasel etapil 17. jäänud Gut-Behrami jäi 369 punktiga teiseks.

"Ma olen sõnatu," ütles 31-aastane Hütter. "Oma koduetapil hooaeg niimoodi lõpetada on suurepärane tunne, ma ei osanud sellest unistadagi. Magasin öösel väga kehvasti, mõtlesin lihtsalt, et annan endast parima, sest see on hooaja viimane võimalus. Ja seda ma tegin."

Gut-Behrami kindlustas üldvõidu juba eelmisel nädalavahetusel ning teenis ka suurslaalomi ning ülisuurslaalomi väikesed kristallgloobused, slaalomi kristallgloobus läks Mikaela Shiffrinile.

Karjääri teise MK-üldvõidu teeninud Gut-Behrami kogus hooajaga 1716 punkti, teise koha sai 1581 punkti kogunud itaallanna Federica Brignone ning Shiffrin saavutas 1409 punktiga kolmanda koha. Keegi teine 1000 punkti piiri ei ületanud, rootslanna Sara Hector jäi 922 punktiga neljandaks ning Hütter saavutas 913 punktiga viienda koha.

Pühapäeval lõpeb kiirlaskumisega ka meeste hooaeg. Samuti MK-sarja üldvõidu kindlustanud Marco Odermatt juhib ala arvestust, kuid prantslane Cyprien Sarrazin on 42 punkti kaugusel.