Tattar langes kaheksandaks, teised eestlannad tegid tubli tõusu

Võistluspäevale neljandalt kohalt vastu läinud Tattar kogus päeva peale seitse bogey't ning neli birdie't, läbides 18 rada 68 viskega. Eestlanna jagab kaheksandat kohta, temaga võrdse tulemusega on veel Sai Ananda, Natalie Ryan ning Ohn Scoggins, kes oli päeva parim (kolm viset alla par'i).

Kristin Tattar immediately cancels out her bogey from Hole 2 with a birdie on Hole 3 pic.twitter.com/WVpQVfFv0P