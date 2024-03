Panathinaikos alistas tippude heitluses Barcelona, Milano sai tähtsa võidu

Korvpalli Euroliigas hakkab põhihooaeg lõpule jõudma ja play-off'i kohtade nimel heitlevatele meeskondadele on iga võit kulla hinnaga. Oma seisu parandas Milano Olimpia, kes alistas reedel Fenerbahce 77:76.

Olimpia (14-17) võitis tabelis kuuendal kohal oleva Fenerbahce (19-12) vastu avaveerandi 28:18 ja suurendas teisel perioodil oma edu lausa 17 punktile, juhtis veel kolmanda veerandaja lõpuski 13 punktiga, aga andis siis kõik peaaegu käest.

Scottie Wilbekini tabav kaugvise viis külalismeeskonna 3.39 enne lõpusireeni 69:68 juhtima, sada sekundit enne mängu lõppu oli Fenerbahce peal 73:70, aga Nikola Mirotic vastas siis kolmesega, Shavon Shields viis Milano ette 75:73 ja Itaalia klubi kirjutas Nicolo Melli 17, Shieldsi 15 ja Mirotici 13 punkti toel tabelisse ülitähtsa võidu.

Põhiturniiri kohtadel 7.-10. lõpetanud meeskonnad selgitavad kaks viimast play-off'i pääsejat play-in'is; üheksandal kohal on praegu Baskonia 16 võidu ja 15 kaotusega ning neile järgnevad neli 14 võitu ja 17 kaotust saanud meeskonda, kelleks on Milano, Partizan, Valencia ja Anadolu Efes.

Tabeli tipus olevate meeskondade heitluses alistas Panathinaikos kodusaalis 89:81 Barcelona. Katalaanide au ja uhkus tegi teise veerandaja alguses 17:0 vahespurdi ja läks 16 punktiga ette, aga kodumeeskond domineeris teist poolaega kindlalt. Kendrick Nunn viskas võitjate kasuks 22 punkti ja Kostas Sloukas lisas 18 punkti ning kaheksa korvisöötu. Dinos Mitoglou panustas 19 punkti ja kümne lauapalliga.

Vahepeal tabelis ka teisel kohal olnud Bologna Virtuse hoog on täielikult raugenud, reedel jäi Itaalia tippmeeskond 79:94 alla Crvena zvezdale ning sai juba neljanda järjestikuse kaotuse. 17 võidu ja 14 kaotusega on Virtus tabelis langenud Baskonia ette kaheksandaks, Belgradi meeskonna unistused play-off'ist on juba kustunud.