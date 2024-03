Valikturniiriks valmistuv noormeeste võrkpallikoondis testis vormi Lätis

Eelmisel suvel U-17 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile pääsenud Eesti noormeeste võrkpallikoondis käis vormi testimas Lätis. Aprillis mängitakse Kosovos Euroopa meistrivõistluste teise ringi turniiril, et taas finaalturniirile jõuda.

Peatreener Tauno Lipu juhendatav meeskond kohtus turniiril Läti sama vanuseklassi koondisega, lisaks Norra spordigümnaasiumi võistkonna ning Läti spordigümnaasiumi esindusega, vahendab volley.ee.

"Valmistume EM-valiksarja teise ringi mängudeks, kus meie alagrupivastasteks on Kosovo, Taani ja Tšehhi. Edasi pääseb kaks paremat. Kui eelmisel aastal samal ajal ütlesin, et peame edasipääsuks kõvasti üllatama, siis nüüd ütlen, et läheme ikkagi EM-i piletit võtma," sõnas Lipp.

"Eelmisel nädalavahetusel lätlaste korraldatud turniir täitis igati oma eesmärki – saime ülevaate poiste seisust, testida erinevaid koosseise ja otsisime õiget mängurütmi. Vastased olid samuti erineva tasemega, saime nii omasugustega madistada kui vanemate poistega kõvemaid vastaseid tunda."

Peatreeneri sõnul on võrreldes eelmise aasta detsembris toimunud EM-valiksarja esimese ringi mängudega näha edasiminekut. "Poisid nägid mängulises mõttes paremad välja," kinnitas juhendaja.

Koguneti ka veebruaris, mil tehti nädalane laager. "Töömeeleolu oli korralik. Nüüd enne EM-valikmänge pikemat laagrit pole aega teha, tuleme kokku mõned päevad enne ja püüame hea rütmi kätte saada. Osa poisse mängib enne seda ka Tallinnas U-20 valiksarja turniiril," lisas Lipp.