Aigro lõpetas karjääri parima hooaja punktikohaga

Planica lennumäe etapi teisel võistluspäeval võidutses kohaliku publiku suureks rõõmuks Peter Prevc, kes näitas avavoorus päeva pikimat, 237,5-meetrist õhulendu.

Sellega oli Prevc avavooru järel 4,4 punktiga Daniel Huberi (232 m + 224,0 m) selja taga, aga teises voorus hüpatud 231 meetrit tõid 452,1 punkti kogunud sloveenile 3,6-punktilise eduga ikkagi võidu. Kolmandaks hüppas ennast norralane Johann Andre Forfang.

Artti Aigro hüppas esimeses voorus 208 meetrit ja kogus 183,6 punkti, mis viis ta 28. teise vooru. Viimasena pääses 30 parema sekka 51-aastane Noriaki Kasai, kes lõikas kasu Tate Frantzi ja Manuel Fettneri diskvalifitseerimisest.

Aigro teine hüpe kandus veel pool meetrit kaugemale ja tõi talle lõpuks 375,6 punkti, mis jättiski ta 28. positsioonile. Kasai tõusis ühe koha ja oli eestlase järel 29. Tegemist oli ühtlasi Aigro hooaja viimase võistlusega.

"Oli kindlasti võistlusi, mis jäävad kripeldama, aga teeme analüüsid ja üritame järgmine aasta paremini. Eks raske periood oli Norra turnee, mis tõmbas tuju alla, aga kui vaadata mis siin Planicas toimub, hüpata kõik voorud kaasa, siis see on... suusahüpete mängumaa. Eks muidugi tahan kaugemale lennata. 208 meetrit lennumäel on nagu 85 meetrit normaalmäel. Eriti lõbu ei paku, aga samas mõnus võistlus," rääkis Aigro.

Vendade Gorišekide nime kandval lennumäel on rekordiliseks õhulennuks Ryoyu Kobayashi poolt viis aastat tagasi näidatud 252 meetrit.