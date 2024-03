Noormeeste jalgpallikoondis sai aasta esimeses mängus kindla võidu

Eesti noormehed asusid mängu juhtima kiirelt: 3. minutil vastase karistusala läheduses sündinud standardolukorrast toimetas palli võrku Matvei Guljajev ning tasavägine avapoolaeg lõppeski eestlaste üheväravalise eduseisuga. Ka 60. mänguminutil löödud värav sai alguse standardolukorrast, sedapuhku oli värava autor Kennert Kõiv. 3:0 võidu kindlustas Eesti noormeestele Ruslan Turabov, kes lahendas 81. minutil resultatiivselt üks-ühele olukorra, vahendab kohtumise käiku jalgpall.ee.

Eesti U-15 koondise peatreener Ludvig Tasase sõnul olid kaks poolaega küllaltki erinevad, kusjuures kumbki meeskond mängis mõlemal kolmveerandtunnil erinevate koosseisudega. "Esimene poolaeg oli intensiivne ning lätlaste üleminekud olid meile heaks proovikiviks. Teise poolaja keskpaigas kadus intensiivsus ära, mis võis olla tingitud Läti rohketest vahetustest," rääkis Tasane, kuid lisas, et see ei olnudki kõige olulisem: "Hea meel on, et mäng toimus: varem ei ole me U-15 koondisega nii varajases hooaja faasis saanud nendega mõõtu võtta."

Mängupilt vastas peatreeneri sõnul tõsiasjale, et U-15 vanuseklassis puutuvad noormängijad esimest korda koondise tegemistega kokku ning enamus ei ole varasemalt võistlusmängus omavahel väljakut jaganud. "Samas lõime kolmest väravast kaks standardolukorrast ning see on miski, mille olime treeningutel läbi mänginud. See kinnitab, et asjad, millega trennides tegelesime, õnnestusid ka mängus. Poistele selle eest tunnustus," selgitas Tasane.

Tänane maavõistlusmäng oli osa kolmepäevasest treeninglaagrist, mis vältas 20.–22. märtsini. Kuigi karjääri esimene mäng koondise särgis tekitas noortes mõistagi kerget ärevust, oldi Tasase sõnul teineteisele toeks. "Mida mäng edasi, seda suuremaks enesekindlus kasvas. Poisid olid ka ise selle soorituse üle uhked ning julgustasid ja toetasid üksteist. Laager koos mänguga oli kokkukasvamiseks väga hea – rõõm ja ka pingelangus oli suur ning siit saamegi edasi minna," ütles Tasane.

Tasane soovib eraldi tunnustada ka noormeeste koduklubisid. "See, mis koondises väljakul toimub, on kõik tänu klubide tegevustele. Koondise ühised ajad treeninguteks on lühikesed ja kuigi oma mõju kokkukasvamisel on sellel muidugi olemas, tehakse suur töö ära klubides treenerite poolt. Seega on tänane võit tunnustus ka neile – kui me Lätit võidame, siis suudame järelikult koondises klubide tehtud tööd ellu viia," ütles Tasane lõpetuseks.

Eesti noormeeste U-15 koondist ootavad tänavu lisaks mitmetele ühistele treeningutele ja laagritele ees mitmed rahvusvahelised maavõistlusmängud.