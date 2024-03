Epeevehklemise MK-etapil Hiinas jõudis 64 hulka kuus eestlannat

Nelli Differt ning Irina Embrich pääsesid otse põhitabelisse ehk 64 parema sekka. Alagrupiturniiri kaotuseta läbinud Erika Kirpu jõudis samuti põhivõistlusele, kuid nii Kristina Kuusk, Julia Beljajeva kui Katrina Lehis pidid edasipääsu nimel veel matše pidama.

Kuusk alistas oma ainsas kohtumises ameeriklanna Charlene Kai Yan Liu 15:12 ning Beljajeva teenis edasipääsu, kui alistas hiinlanna Yang Dongi 13:9. Katrina Lehis alistas esmalt jaapanlanna Hitomi Nishioka 15:9 ning teenis seejärel 12:6 võiduga hiinlanna Jiayu Zhao üle edasipääsu 64 hulka.

Veronika Zuikova võitis alagrupiturniiril kaks vastasseisu ning ei pääsenud lisamatšidele.

Individuaalvõistluse põhiturniir toimub laupäeval. Eesti naiskonnal on pühapäeval veel võimalus Pariisi olümpiamängudele pilet lunastada, kuid selleks on vaja võistkondlik turniir võita ning loota, et ukrainlannade teekond lõppeks enne veerandfinaale.