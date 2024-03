Gut-Behrami ja Odermatt pälvisid ülisuurslaalomi kristallgloobuse

Oma karjääri teise mäesuusatamise MK-sarja üldvõidu kindlustanud šveitslanna Lara Gut-Behrami pälvis reedel hooaja viimasel etapil ülisuurslaalomi väikese kristallgloobuse, mis on tema karjääri kuues alavõit.

Mäesuusatamise MK-hooaeg saab sel nädalal lõpu, kui Austrias Saalbachis peetakse ülisuurslaalomi ja laskumise viimased etapid. Üks etapp enne hooaja lõppu üldvõidu kindlustanud Gut-Behrami teenis reedel ülisuurslaalomis seitsmenda koha (+0,52), millest piisas väikese kristallgloobuse võiduks.

"Loomulikult olen tulemusega rahul, gloobuse võit oli seda, mida ma tahtsin. See oli ka üks mu paremaid võistlusi, rada oli pehme ja sirge - mitte mu lemmik," sõnas Gut-Behrami. "Tegin alguses mõned vead, aga tulin soliidselt lõpuni."

Kõige kiiremat minekut näitas tšehhitar Ester Ledecka, kelle võiduajaks jäi 1.15,94. Teiseks jäi üldarvestuses teise koha kindlustanud itaallanna Federica Brignone (+0,28), esikolmikusse mahtus veel norralanna Kajsa Vickhoff Lie (+0,30).

Meeste ülisuurslaalomis teenisid šveitslased Stefan Rogentini (1.13,36) juhtimisel kolmikvõidu. Teise koha teenis Loic Meillard (+0,03) ning kolmandaks jäi Arnaud Boisset (+0,15).

MK-sarja ülekaalukas liider Marco Odermatt lõpetas võistluse viienda kohaga, kuid teenis Gut-Behramile sarnaselt ülisuurslaalomi väikese kristallgloobuse, mis on tema karjääri viies alavõit.

Naiste mäesuusatamise MK-hooaeg lõppeb laupäeval kiirlaskumisega, meeste võistlus toimub pühapäeval. Odermatt ja Gut-Behrami on ka selle ala arvestuses esikohal, Odermatti vahe lähima konkurendiga on 42 punkti, Gut-Behrami on 19 punktiga ees.