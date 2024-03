FOTOUUDIS | Eesti naiste jäähokikoondis valmistub MM-iks

Laager kestab Kohtla-Järve jäähallis kolmapäevast laupäevani. "Laagri eesmärk on saada viisikud toimima ja harjutada kokkumängu. Lisaks harjutame ka ülekaalus ja vähemuses mängimist, mida me pole hooajal treeningutel väga teha saanud. Oleme käinud küll koondisega Balti liigas mängimas, kuid treeninguid on olnud vähe," ütles koondise esindaja Kirke Kulla.

Treeninglaagris on lisaks kahele väravavahile 20 väljakumängijat, kellest MM-i koondisesse pääseb 18.

3. divisjoni B-tugevusgrupi turniir algab Kohtla-Järve jäähallis pühapäeval kell 15 kohtumisega Tai - Iisrael, kell 18.30 on päeva teises kohtumises vastamisi Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina. Viienda naiskonnana kuulub gruppi Singapur.

Eelmisel aastal A-tugevusgrupis mängiv maailma reitingus 40. kohta hoidev Eesti on turniiril kõrgeima asetusega naiskond.