Veesaare ülikool sai Märtsihullusel edasi, Kentucky langes konkurentsist

Arizona kohtus finaalturniiri avaringis Long Beach State ülikooliga, kuid ei suutnud asetuseta ülikooli vastu avapoolajal eralduda, võites poolaja 41:35. Teisel poolaja alguses sai Arizona hoo sisse ning tegi spurdi, saavutades sellega 21-punktilise eduseisu, mis paisus ühel hetkel veel 24 punktile. Kohtumise lõpuks oli tablool Arizona kindel 85:65 (41:35) võit.

Veesaar vigastas oktoobris küünarliigest, mistõttu otsustas ülikool 19-aastasele eestlasele vaba aasta anda ehk nn redshirt'ida.

Kõik Arizona algviisiku mängijad jõudsid kahekohalise punktisummani, aga lisapanus tuli vaid pingilt sekkunud Jaden Bradley'lt, kes lõpetas kaheksa punktiga. Üleplatsimees oli 20 punkti visanud Kylan Boswell, kes lisas veel kaheksa resultatiivset söötu.

NCAA hooaja üheksanda asetusega lõpetanud Arizona kohtub järgmisena Daytoni ülikooliga, kes alistas oma avaringi kohtumises Nevada 63:60.

Kaheksakordne meister langes konkurentsist

Nagu ikka, ei möödunud Märtsihulluse avapäev üllatusteta, kui Oaklandi ülikool alistas 12. asetusega hooaja lõpetanud kaheksakordse meistri Kentucky.

Legendaarse treeneri John Calipari juhendatav Kentucky asus kohtumist 2:0 juhtima, mis jäi aga ühtlasi nende suurimaks eduseisuks. Avapoolaja võitis Oakland 38:35 ning kaheksa minutit enne kohtumise lõppu juhtis Golden Grizzlies seitsme punktiga. Kentucky kaevas august välja, kuid püsis mängu lõpuni tagaajaja rollis ning Oakland teenis suurepärase 80:76 võidu.

Oaklandi tagamängija Jack Gohlke tabas kümnel korral kaugelt ning lõpetas kohtumise 32 punktiga. Trey Townsend tegi 17 punkti ja 12 lauapalliga kaksikduubli, Kentucky parim oli 27 punkti visanud Antonio Reeves.

Tõenäoliselt kevadise NBA draft'i avaringis valitavad Kentucky tagamängijad Reed Sheppard ning Rob Dillingham jäid tagasihoidlikuks: Dillingham viskas küll kümme punkti ja haaras kuus lauda, aga Sheppard panustas vaid kolm punkti.

Oaklandi ülikoolist on NBA-sse jõudnud viis mängijat, neist tuntuim on praegu Panathinaikost esindav Kendrick Nunn. NBA ajaloo jooksul on platsil käinud 132 Kentucky vilistlast, nende hulgas ka hetkel mängivad mehed Anthony Davis, Karl-Anthony Towns, Shai Gilgeous-Alexander ja Devin Booker.

Kentucky võidutses viimati Märtsihullusel aastal 2012, kui meeskonda kuulusid eelmainitud Davis, Michael Kidd-Gilchrist ning Terrence Jones.