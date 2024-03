VAATA OTSE | Jäätantsijad alustavad MM-i rütmitantsuga

Just MM-i võõrustavas Montealis asub maailma edukaim jäätantsuklubi, kus tiitlivõistluste medalistidega treenivad kõrvuti ka Eestit esindavad Solene Mazingue ja Marko Jevgeni Gaidajenko. Paar on prantslanna Mazingue'i üliraskest peatraumast töötanud aasta jooksul end nullist taas üles lausa kahel korral. Jaanuaris saadi EM-il Kaunases 20. koht. Kuidas läheb nüüd oma kodujääl, kui paaril on olnud pikemateks treeninguteks rohkem võimalusi?

Eesti paar võistleb MM-il kolmandat korda, kaks aastat tagasi saadi 19. koht ning mullu ränga vigastuse järel naastes 28. koht.

Mazingue ja Gaidajenko tulevad jääle viienda paarina, Eesti aja järgi kell 17.59, aga kindlasti näitame nende kava ära ka otseülekande käigus.

Võistlustules on 36 paari, neist 20 pääsevad edasi vabatantsu esitama. Tiitlit kaitseb USA paar Madison Chock ja Evan Bates, kes treenivad Montrealis ühel jääl Eesti paariga. Hõbeda võitis mullu Itaalia duo Charlene Guignard ja Marco Fabbri ning pronksi Kanada paar Piper Gilles ja Paul Poirier.