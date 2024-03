Mavericks tõusis õhku, Bullsi ja Rocketsi vahel läks madinaks

Läänekonverentsis seitsmendat kohta hoidev Mavericks jäi avaveerandil Jazzi vastu tagaajaja rolli, aga haaras teisel veerandil ohjadest ning võitis poolaja 53:42. Teisel poolajal paisus edu mitmel korral 19-punktiliseks ning Dallas teenis koduväljakul kindla 113:97 (26:27, 27:15, 30:31, 30:24) võidu.

Mavericksi vedur oli taaskord Luka Doncic, kes lõpetas mängu 34 punkti, üheksa lauapalli, kaheksa resultatiivse söödu ja nelja vaheltlõikega. Keskmängija Daniel Gafford lisas omalt poolt 24 punkti, tagamängija Kyrie Irving lõpetas 16 punkti ja seitsme korvisööduga. Jazzi resultatiivseim oli soomlane Lauri Markkanen, kes viskas 21 punkti. Collin Sexton panustas 20 punktiga.

Mavericks pakkus kohale tulnud poolehoidjatele korraliku vaatemängu, kui meeskond tegi mängu peale 18 pealtpanekut. Vahest kõige efektsem neist oli ühendus Doncici ja Irvingu vahel, kus sloveen pallivõlurile alley-oop'i andis.

Vaata kõiki Mavericksi pealtpanekuid siit, Doncici ja Irvingu kombinatsioon algab 0.57:

DUNK CITY IN DALLAS



Watch all 18 of the Mavs' dunks... the most by any team in a game since Dec. 2021 pic.twitter.com/1Uc8ohho9k