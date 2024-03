Karl-Markus Sei osaleb autoralli juunioride Euroopa meistrivõistlustel

19-aastane Sei tegi esimese stardi FIA Junior ERC sarjas möödunud hooaja Liepāja rallil, kus jõudis mitmel korral katsetel esinelja sisse. Karjääri esimene ERC juunioride etapp jäi kahjuks üheksandal katsel pooleli, kirjutas autosport.ee.

ERC Junior kalendrisse kuulub aastal 2024 kuus etappi, millest esimene sõidetakse 12.-14.aprillini Ungari kruusal, kus ajutiselt on Sei kaardilugejat asendamas Tanel Kasesalu. Koduteedel saavad Sei ja tema regulaarne kaardilugeja Martin Leotoots võistelda juuli alguses, kui 5.-7.juulini sõidetakse Delfi Rally Estonia.

"Suurimaks väljakutseks on tõenäoliselt asfaldirallid, sest ma pole kunagi varem asfaldiseades autoga võistelnud. Kui aga legend on korras, siis ei tohiks suuri probleeme olla, sest ma olen kardiga sõitnud 12 aastat," sõnas varasemalt kardispordiga tegelenud Sei.

"Meie selle aasta eesmärk on saada kasulikke kogemusi uutelt rallidelt, kus me pole varem sõitnud. Kui tunne on autos hea, siis proovime ka riskida ja suruda. Delfi Rally Estonia juunioride ERC kalendris olemine annab mulle kindlasti väikese eelise, sest suure tõenäosusega on mõned katsed sellised, mida olen varem kohalikel meistrivõistlustel sõitnud ja tean ka mida pinnase osas ees oodata," lisas rallisõitja.

Loe pikemalt Eesti Autospordi Liidu kodulehelt.