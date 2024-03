VAATA JÄRELE | Iluuisutamise MM-il selgusid esimesed meistrid

Kanada paar alustas MM-i suurepäraselt ning teenis lühikavas 77,48 punkti, edestades tiitlikaitsjaid Riku Miurat ja Ryuici Kiharat 3,95 punktiga.

Kanada esindajad lisasid Eesti aja järgi ööl vastu reedet toimunud vabakavas veel 144,08 punkti ja jäid küll jaapanlastele (144,35 punkti) alla, aga vaid 0,27 silmaga.

Stellato-Dudek ja Deschamps kogusid kahe distsipliini peale 221,56 punkti, Miura ja Kihara lõpetasid 217,88 punktiga ning kolmanda koha teenis Saksa paar Minerva Fabienne Hase - Nikita Volodin, kes teenis 210,40 punkti.

40-aastasest Stellato-Dudekist sai vanim naine, kes ühelgi iluuisutamise tiitlivõistlusel kuldmedali teeninud on. 2000. aastal juunioride maailmameistrivõistlustel naisüksiksõidus hõbemedali teeninud iluuisutaja pani järgmisel aastal oma karjääri vigastuste tõttu pausile, tippsporti naasis ta alles 2016. aastal.

"Kas rekordiraamatusse võiks minna ka märge, et 40 on uus 20?" naljatles Chicagos sündinud Stellato-Dudek pärast võistlust. "Vanuserekord ei ole midagi, mille peale ma sporti naastes mõtleins, aga teadsin, et kui tahan oma unistusi täide viia, siis see juhtub, sest olen igal pool kõige vanem."

"Loodan, et teisedki sportlased jäävad kauemaks võistlema. Loodan, et see motiveerib inimesi, et nad ei peatuks enne oma potentsiaali realiseerimist. Seda igal pool, mitte vaid spordis," jätkas ta.

Montreali ja Eesti ajavahest tingituna algab reedel kell 11.50 kanalil ETV+ paarissõidu vabakava kokkuvõte. Iluuisutamise MM jätkub reede õhtul jäätantsu vabatantsuga (Solene Mazingue - Marko Jevgeni Gaidajenko) ning naiste vabakavaga (Niina Petrõkina, Nataly Langerbaur).