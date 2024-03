Käsipallikoondis sai EM-valikturniiriks hea loosi

Loosimiseks tugevuselt neljandasse gruppi asetatud Eesti vastasteks said loosi tulemusel lähinaaber Leedu, eelmisel EM-il 17. koha teeninud Põhja-Makedoonia ning 2017. aasta MM-pronks Sloveenia.

"Peab ütlema, et täiesti okei loosi tulemus. Kui vaadata teisi alagruppe, siis meil läks nendega võrreldes paremini. Ega mingeid palju paremaid tulemusi ei olegi EM-kvalifikatsioonis loota. Leeduga oleme siin just võrdselt võidelnud, Makedoonia on hetkel huvitavas seisus ning ka Sloveenia on tuttav," olid Martin Noodla esimesed mõtted.

"Eks võtame nüüd aega ja tiimid eraldi ette ning kui juba mängud lähemale jõuavad, siis teame paremini. Kokkuvõttes ütleks, et on võimalik mängida küll," lisas Eesti koondise juhendaja.

2026. aasta jaanuaris Taanis, Norras ja Rootsis toimuvale EM-ile pääseb kokku 24 meeskonda. Lisaks korraldajatele on koha taganud ka valitsev Euroopa meister Prantsusmaa.

Igast valikgrupist pääseb EM-finaalturniirile kaks parimat, lisaks saavad sinna veel neli parimat kolmanda koha omanikku. Kusjuures viimase puhul arvestatakse vaid mänge grupis eesolevate meeskondade vastu.

Mängud toimuvad kolmes koondiseaknas, millest esimene leiab aset juba käesoleva aasta novembris. Seejärel kohtutakse 2025. aasta märtsis ja mais.

2026. aasta Euroopa meistrivõistluste valikturniiri alagrupid:

Grupp 1: Sloveenia, Põhja-Makedoonia, Leedu, Eesti

Grupp 2: Ungari, Montenegro, Slovakkia, Soome

Grupp 3: Island, Kreeka, Bosnia ja Hertsegoviina, Gruusia

Grupp 4: Hispaania, Serbia, Itaalia, Läti

Grupp 5: Horvaatia, Tšehhi, Belgia, Luksemburg

Grupp 6: Holland, Fääri saared, Ukraina, Kosovo

Grupp 7: Saksamaa, Austria, Šveits, Türgi

Grupp 8: Portugal, Poola, Rumeenia, Iisrael