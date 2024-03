Suhtlusviga saatis Eesti noortekoondisele vastu vale võistkonna

Eesti särgis said jala valgeks Egert Õunapuu, Hugo Palutaja, Nikita Vassiljev, Danil Kuraksin, Georg Pank ja Aleksandr Šapovalov. Kuigi Eesti noored võtsid vastase üle üliveenva võidu, jäi kohtumist saatma segadustunne.

Nimelt pidi Eesti noortekoondis kohtuma Taani esiliigapundi AC Horsensiga, kuid kommunikatsiooniviga Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) ja treeninglaagrit korraldava Türgi agentuuri vahel saatis vastaseks teise samanimelise võistkonna, kes mängib hoopis Taani tugevuselt seitsmendas liigas, kirjutab Soccernet.

"Agentuur andis info, millest lähtus, et kohtutakse Taani tugevuselt teise liiga võistkonnaga, aga mõni päev enne mängu, kui koondise inimesed kontrollisid olukorda, tuli välja, et see võistkond peab samal päeval hoopis Taanis treeningmängu ning selgus, et tegelik vastane on mitu liigat madalamalt," selgitas EJL-i arendusdirektor Mihkel Uiboleht.

"Reis oli planeeritud ja mängida tarvis, treenerid lihtsalt arvestasid mängule minnes, et vastane on nõrgem kui arvatud ja tegid oma plaanid vastavalt."

Selline äpardus on Eesti koondiste ajaloos harukordne. "Koostöö erinevate agentuuridega on üldiselt läinud väga hästi, on ju erinevate heade ja usaldusväärsete partnerite abil korraldatud sadu maavõistlusi ja laagreid," märkis Uiboleht.

Türgis treeninglaagris viibiv Eesti kuni 21-aastaste koondis peab sel nädalal veel ühe maavõistlusmängu, kui pühapäeval kohtutakse Rootsi kolmanda liiga klubi Nordic Unitediga.