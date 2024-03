Vanglakaristusest hoidunud Brasiilia jalgpallitäht peab siiski trellide taha minema

Mängijakarjääri jooksul mitmeid Euroopa tippklubisid esindanud Robinho mõisteti 2017. aastal Itaalia kohtus grupiviisilises vägistamises süüdi. Kõnealune rünnak leidis aset 2013. aastal ühes Milano ööklubis, kus ohvriks langes 22-aastane albaanlanna. Robinho kuulus toona AC Milani hingekirja.

Robinho kaebas otsuse korduvalt edasi, kuid 2022. aastal mõisteti ta ka viimases kohtuastmes süüdi. Sellele vaatamata pole endine jalgpallitäht senini ühtegi päeva trellide taga veetnud, sest ta elab kodumaal Brasiilias ja sealse põhiseaduse järgi ei anta oma kodanikke teistele riikidele välja.

Itaalia võimud pöördusid seepeale Brasiilia poole palvega, et Robinho kannaks karistust kodumaal ning neljapäeval otsustas Brasiilia ülemkohus, et jalgpallur peab talle Itaalias määratud karistust Brasiilia vanglas kandma.

Robinho süüdimõistmise poolt hääletas üheksa ja vastu oli kaks kohtunikku. "Brasiilia ei tohi olla kurjategijate varjupaik," kommenteeris kohtunik Mauro Campbell Marques. Kuigi enamik Brasiilia õiguseksperte eeldas, et kohtu otsus võtab päevi või isegi nädalaid, siis otsuseni jõudmiseks kulus vaid üks päev.

Esialgu jääb Robinho siiski vabadusse, sest tal on võimalus ülemkohtu otsust apelleerida. Jalgpallur ise on süüdistusi eitanud ning alles möödunud nädalavahetusel rääkis ta ühele Brasiilia telekanalile, et seksuaalne vahekord leidis aset ja see oli konsensuslik.

Tänaseks 40-aastane Robinho mängis viimati 2020. aastal kodumaa klubis Santoses. Brasiilia rahvuskoondise eest käis ta väljakul 100 kohtumises ja lõi 28 väravat.