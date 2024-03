Toobali hoolealuseid lahutab finaalist üks võit: tahame seeria ära lõpetada

Kolme võiduni peetava seeria esimese mängu võitis tiitlikaitsja Selver/TalTech 3:0 ja teise 3:1. Seega pääseb Tallinna klubi võidu korral ka finaali.

Pealinnaklubi peatreener Andres Toobal kinnitas, et vastane tegutses teises kohtumises paremini ja tema hoolealused ise kehvemini. "Nemad panid kindlasti võrreldes avakohtumisega juurde. Minu jaoks oli huvitav see, et kui kohtumine läbi sai, siis minu mängijad ei olnud ise oma kvaliteediga rahul. Saadi aru, et oma tavapärast kvaliteeti ei suudetud näidata ja see häiris mehi. Usun, et see on positiivne, sest saadakse aru, kuidas võiks asjad välja tulla ja ollakse piisavalt iseenda suhtes kriitilised. Ka oli see selline hea äratuskell, sest me saame ja ka tahame asju paremini teha," lausus Toobal.

"Motiveerima ma õnneks kedagi ei pea, püüan olla toetav, et keskendumine ei kaoks ja hoiaksime positiivset fooni. Kindlasti tahaksime seeria ära lõpetada, sest see annaks meile vajalikku hingetõmbeaega, et saaks mõne päeva rahulikumas tempos valmistuda. Usun, et see on ka lisamotivatisoon," lisas juhendaja.

Pärnu VK peatreener Toomas Jasmin jäi seeria teise mänguga rohkem rahule, kui esimesega. "Kui need kaks mängu kokku võtta, siis esimeses polnud meil vastuvõttu ja teises rünnakut. Äkki kolmandas nüüd saab need mõlemad koos toimima. Mulle meeldis, et võitlesime viimases mängus juba rohkem. Aga kui vaatasin vastaste poolel Keith Pupartit ja seda, kuidas ta tagajoonel pallile järele hüppab 39-aastaselt, siis tahaksin rohkem sellist asja ka meie nooremate meeste poolt näha. Blokk-kaitse ei olnud meil ka kehv, lihtsalt otsustavatel hetkedel oleksime pidanud pallid ära lööma, aga ei löönud. Kuigi nende blokk on muidugi võimas ja ega see lihtne ei ole," sõnas Jasmin.

"Enne kolmandat mängu on minu jutud meestele rohkem motiveerivad, mitte niivõrd taktikalised. Eks ma saan aru, et üle oma varju keegi ei hüppa, seega ootan mängijatelt nende maksimaalset parimat sooritust. Lootus püsib ikka, see kustub siis, kui viimane vile käib," kinnitas juhendaja, et raskes seisus alla ei anta.

Selver/TalTechi ja Pärnu VK vaheline kohtumine algab neljapäeva õhtul kell 19.00 TalTechi spordihoones. Mängu näeb otsepildis Duo 5 ja Postimehe vahendusel.

Vajadusel peetakse neljas kohtumine 24. märtsil kell 17.00 Pärnus ja viies 26. märtsil kell 19.00 Tallinnas.