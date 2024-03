Kukkunud Soome suusahüppaja toimetati haiglasse

26-aastane Nousiainen hüppas kvalifikatsioonis 180 meetrit, aga kaotas pärast maandumist keha üle kontroll ja prantsatas suurel kiirusel pikali. Kohe olid jaol meditsiinitöötajad, kes paigutasid sportlase kanderaamile ja toimetasid areenilt minema.

Õige varsti pärast seda tegi Nousiainen kiirabis olles pildi ja laadis selle ühismeediasse. "Minuga on korras," kirjutas ta juurde ja lisas pisut hiljem, et viibib hetkel haiglas. "Minu põlvest tehakse röntgen ja magnetresonantsuuring, aga üldiselt on minuga korras."

Soome koondislase karjääri parim individuaalne esitus MK-sarjas pärineb just lennumäelt. 2022. aastal sai ta Oberstdrofis kaheksanda koha.

Kvalifikatsiooni parima hüppe sooritas jaapanlane Ryoyu Kobayashi, aga pikkuselt oli teistelt üle Piotr Zyla (Poola), kes lendas 241 meetrit. Artti Aigro pääses 36. kohaga samuti põhivõistlusele.