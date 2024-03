Kristin Tattar enne aasta esimest suurturniiri: siin peab olema supertäpne

USA naiste kettagolfi meistrivõistlustel (USWDGC) on varem kahel korral triumfeerinud ka Kristin Tattar, kes oli parim 2019. aastal Virginia osariigis Spotsylvanias ja mullu Põhja-Carolinas Burlingtonis.

Seega tuleb Tattar tänavusele võistlusele tiitlikaitsjana, mis on tema enda sõnul imelik nimetus. "Esiteks on lihtsalt põnev major'il mängida nii aasta alguses. See on tore väike rada. Siin peab olema supertäpne," lausus ta intervjuus korraldajatele.

"Ausalt öeldes ma ei ole väga mõelnud millegi kaitsmisest. See kõlab väga veidralt. See kõlab, nagu mul oleks midagi ja ma peaks seda kaitsma. Olen lihtsalt siin kohal, püüan anda endast parima."

"Mis iganes juhtub - on nagu on," ütles eestlanna. "Püüan hoida vaimset seisundit, keskenduda ja mitte raisata oma energiat ebavajalikele asjadele. Lihtsalt uskuda, et kõik töötab minu kasuks, mis iganes tulemus ka tuleb."

USA naiste kettagolfi meistrivõistlusi peetakse alates 1999. aastast. Tänavune turniir toimub 21.-24. märtsil.