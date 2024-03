Wozniacki ei olnud rahul otsusega Halep turniirile kutsuda

Rumeenlanna andis positiivse dopinguproovi 2022. aasta USA lahtistel ja tennises puhtuse eest vastutav organisatsioon ITIA oli talle määranud koguni nelja aasta pikkuse võistluskeelu. Halep pöördus aga spordikohtusse (CAS), kes lühendas tema karistust üheksale kuule ja seega sai rumeenlanna kohe väljakule naasta.

Miami turniiri avaringis pidi ta siiski tunnistama hispaanlanna Paula Badosa paremust, samas Wozniacki alistas prantslanna Clara Bureli. Teoreetiliselt võinuks nad kolmandas ringis omavahel vastamisi minna.

"Ma olen minevikus avalikult rääkinud, midagi ma dopingust ja kõigest sellest arvan. Ma olen alati tahtnud puhast ja kõigi jaoks õiglast sporti. Ma arvan, et see on tänini minu arvamus," sõnas Wozniacki ja lisas, et Halep talle muidu meeldib.

"See ei ole suunatud otseselt Simona pihta, aga kui keegi teadlikult petab, kui keegi on andnud positiivse dopinguproovi, siis minu isikliku arvamuse kohaselt ei tohiks neile pärast seda enam erikutseid saata. Kui tahad tulla tagasi ja see on olnud viga, siis ma mõistan, aga sa peaksid ise alt üles rühkima."

Halep on dopingu kasutamise süüdistusi eitanud ja kaebas otsuse edasi spordikohtusse. Rumeenlanna väitel tulenes positiivne dopinguproov saastunud toidulisanditest.

CAS nõustus Halepi argumendiga, et ta oli võtnud saastunud toidulisandeid, kuid lisas, et neelatud kogus ei oleks saanud tekitada organismis nii suurt roksadustaadi kontsentratsiooni, kui näitas tema dopingutest. CAS-i kolleegium lisas, et Halep oleks pidanud olema toidulisandi kasutamisel ettevaatlikum, aga ei näinud rikkumises ka olulist süüd.

Rumeenlanna kaitses end ka Wozniacki kommentaaride eest. "Ma ei teinud midagi valesti," sõnas ta. "Ma ei petnud. Ma ei teinud dopingut. Parem oleks, kui loeksime CAS-i otsust, et see oli saastunud toidulisand. See ei olnud doping."

"Mul ei ole dopinguga kunagi pistmist olnud. Ma ei ole kunagi teinud dopingut, nii et ma ei ole pettur. Aitäh turniirile eripääsme ja võimaluse eest mängida nii suurelt turniiril. Tore oli tulla tagasi."

Kui Wozniacki kritiseeris Halepi tagasi lubamist, siis publik toetas rumeenlannat valdavalt soojalt. "Kui vaid üks inimene on minu suhtes negatiivne, siis see pole nii tähtis, sest sajad inimesed jagavad mulle armastust ja ma võtan seda asja nii."