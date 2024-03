OTSEBLOGI | Eesti jäi EM-i sõelmängus Poola vastu avapoolajal kaotusseisu

Kuigi Eesti kaotas 2024. aasta EM-i valikturniiril kaheksast mängust seitse väravate vahega 2:22, teeniti õigus play-off'is osaleda tänu edukale 2022. aasta Rahvuste liiga hooajale, mil võideti täiseduga alagrupp ning oldi oma liiga parim meeskond.

Poola kuulus valiksarjas E-gruppi, kus teenis kaheksast mängust kolm võitu ja kaks viiki ning sai Albaania ja Tšehhi järel kolmanda koha. Poolakad on mänginud neljal viimasel EM-finaalturniiril, kolmel korral on ilma võitu saamata jäädud pidama alagruppi, aga 2016. aastal Prantsusmaal jõudis koondis veerandfinaali, kus tuli tunnistada hilisema võitja Portugali paremust. Poola mängis ka viimasel MM-finaalturniiril Kataris ning pääses C-grupist hilisema maailmameistri Argentina järel teisena edasi.

Poola koosseis on oodatult muljetavaldav. Kaheksa mängijat teenivad leiba Itaalia, kolm Inglismaa kõrgliigas ning mõistagi on kohal 146 koondisemänguga 82 väravat löönud kapten Robert Lewandowski, kes andis pühapäeval Barcelona 3:0 võidumängus Madridi Atletico üle kaks väravasöötu ja sahistas ise korra võrku.

Poola lennanud Eesti koondisest jäid vigastuse tõttu eemale Sergei Zenjov, Mattias Käit, Rauno Sappinen, Martin Miller, Taijo Teniste, Ramol Sillamaa ja Rocco Robert Shein, kapten Konstantin Vassiljev pole vigastuste tõttu sel aastal Premium liigas veel mängida saanud ja ei kuulu ka lõpliku 23 mehe hulka ehk Eestil on kõige rohkem probleeme keskväljal. Võimalikest debütantidest kuulub peatreeneri valikusse 204-sentimeetrine keskkaitsja/ründaja Kaspar Laur. Koosseisus on tagasi viimati 2022. aasta märtsis rivistusse kuulunud Ragnar Klavan.

"Mul on hea meel selle üle, mis mäng meid ees ootab," sõnas Klavan enne äralendu ERR-ile. "Kindlasti väga raske väljakutse, aga see, mille nimel võidelda, on väga suur unistus nii minu kui kõikide teiste mängijate jaoks."

Paralleelselt Poola ja Eesti mänguga toimub kohtumine Walesi ja Soome vahel. Esimese mängu võitjad selgitavad EM-finaalturniirile pääseja 26. märtsil toimuvas finaalis, mida võõrustab Walesi ja Soome vahelise mängu võitja.

Poola – Eesti sõelmängu teenindava kohtunikebrigaadi eesotsas on kogenud sloveen Slavko Vincic, kes on karjääri jooksul teenindanud mitmeid olulisi kohtumisi, mille sekka kuuluvad näiteks Meistrite liiga veerandfinaal, Euroopa liiga poolfinaal (mõlemad 2021) ja 2022. aasta Euroopa liiga finaalmäng, mille võitis penaltiseeria järel Frankfurdi Eintracht.