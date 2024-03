VAATA OTSE | Aleksandr Selevko MM algab lühikavaga

Täna kell 19.40 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet iluuisutamise maailmameistrivõistlustelt Montrealis, kus on kavas meeste lühikava võistlus. Kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Kokku on stardinimekirjas 40 iluuisutajat, nende seas läheb viiendas grupis kolmandana ehk üldjärjekorras 25. uisutajana jääle ka Eesti esindaja Aleksandr Selevko.

Tänavu Euroopa meistrivõistlustel hõbemedalile tulnud Selevko on varem osalenud kahel MM-il: 2019. aastal debüteeris ta 27. kohaga ja 2021. aastal teenis 16. koha.

Euroopa meistrivõistlustel võidetud hõbemedali tõttu lasub Selevko õlgadel MM-i eel suur vastutuskoorem. "Temalt oodatakse nüüd juba palju enamat ja seetõttu on tal võistelda oluliselt raskem," ütles uisutaja treener Irina Kononova eelmisel nädalal Tondiraba jääl tehtud treeningu järel ERR-ile.

Medalivõidule järgnenud kahe kuu jooksul harjutas Aleksandr kavasid ja tegi viimasel testvõistlusel Abu Dhabis perfekse lühikava. "Lühikava on praegu väga hea ja olen rahul, et saan teha seal kõik. Vabakava on natukene raskem," tunnistas sportlane.

Meeste üksiksõidus suurimaks favoriidiks tuleb lugeda Ameerika Ühendriikide esindajat Ilia Malininit, kes mullusel MM-il piirdus pronksiga.

Tema ohtlikemate konkurentidena võib välja tuua jaapanlased Yuma Kagiyama ja Shoma Uno ning Selevko ees Euroopa meistriks kroonitud Adam Siao Him Fa (Prantsusmaa).

Vabakava sõidetakse laupäeval, 23. märtsil.