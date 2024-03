Olümpiapiletist unistavad Nõlvak ja Tiisaar alustavad hooaega Brasiilias

Eesti esipaar alustab kvalifikatsioonist, mis peetakse neljapäeval. Esimene vastane pole veel selgunud, vahendab Volley.ee.

Mart Tiisaar rääkis enne avaetappi, et esialgne plaan oli hooaega alustada Doha eliittaseme turniiril, aga kuna Nõlvakut häiris seljavigastus, siis otsustati ettevaatlik olla. "Me olime seal reservis ka neljandal kohal ehk et oli umbes 50-50 võimalus, kas saame peale või ei saa. Võtsime siis rahulikumalt ja võtame nüüd oluliselt vähem MK-etappe ette ja paneme olümpiakoha püüdmisel põhirõhu Nations Cupile (Rahvuste karikas - toim)," rääkis Tiisaar hooaja algusest.

Üldine vorm on Tiisaare sõnul hea. "Aga eks reaalsus näitab, mis seis tegelikult on. Seda on alati väga raske hinnata, et milline see vorm on – kas me oleme Ülemiste Beach House'i trennis või siin Brasiilias kuuma käes. Seal võib mingeid muutujaid esile tulla. Aga muidu läks ettevalmistus hästi ja eks nüüd saab näha, milline see seis täpsemalt on," selgitas blokimängija.

Hooaja eesmärkidest rääkides ütles Tiisaar, et esimene suurem verstapost on maikuu lõpus peetav Rahvuste karika turniir. "Kuni sinnani paneme rõhu selleks valmistumisele, et seal endast parim anda. Ja mis sealt edasi saab, eks aeg näitab – kas peab hakkama olümpiapiletit veel jahtima või võib muid eesmärke võtta," lisas võrkpallur.