Noormeeste U-19 koondis avas aasta võiduga

Eesti noormehed haarasid juhtohjad 37. mänguminutil, kui palli toimetas võrku Evert Talviste. 2:0 eduseisu tõi teisel poolajal tabloole Patrik Kristal. Mõlema mängija jaoks oli tegu debüütmängu ja -väravaga U-19 koondises. Mängu lõpuminutitel õnnestus penaltist väravate arve avada ka Türgil, ent kuna rohkem tabamusi kohtumises ei sündinud, said Eesti noormehed koondiseaasta esimeses mängus kirja võidu, vahendab jalgpall.ee.

U-19 koondise peatreener Alo Bärengrubi sõnul valdas kohtumises ootuspäraselt rohkem palli Türgi, ent Eestile tõi edu oma tugevustele mängimine. "Meie rõhk oli sellel, et kaitses hoiame asjad korras ja püsime keskväljablokis. Suutsime väga hästi mängida oma tugevuste ja kiirete üleminekute peale ning sealt ka edu tuli. Häid väravavõimalusi oli tegelikult rohkemgi. Vastane võttis küll lõpus rohkem riske, aga suutsime mängu endiselt kontrollida ja seisu enda kasuks hoida," kirjeldas Bärengrub lühidalt mängu iseloomu.

Peatreener väljendas mängijate tegutsemise üle suurt rahulolu. "Kõiki asjaolusid – nädalavahetuse liigamängu, reisi ja mängu algusaja muudatust – arvesse võttes täitsid mängijad oma ülesandeid ideaalselt. Saime mängu eel teha ühe treeningu ja seal räägitud kaitsepõhimõtted mängu üle kantud. Lisaks tooksin esile mängijate meisterlikkuse rünnakutel, mis oli minu hinnangul sisuliselt laitmatu. Just sellised mängud on need, mis meile ka edaspidi edu toovad," rääkis Bärengrub ning lisas, et mõlema värava puhul mängis suurt rolli ründeneliku – Patrik Kristali, Maksim Kalimullini, Evert Talviste ja Gregor Rõivassepa – võimekus kiiretes üleminekutes teravust näidata.

Türgi treeninglaagris ootab Eesti noormehi ees veel kaks maavõistlusmängu: 23. märtsil kohtutakse Põhja-Makedooniaga ning 26. märtsil Moldovaga. "Eesmärk on mängijaid nii füüsiliselt kui vaimselt värskena hoida. Sõnum poistele oli näidata julgust ja kaitses asjad korras hoida – tuleb end mentaalselt valmis panna, midagi karta kindlasti ei ole. See on nende aeg ja seda tuleb nautida," ütles Bärengrub lõpetuseks.

Eesti U-19 koondist ootab tänavu mitmete treeningute, laagrite ja maavõistlusmängude kõrval ees EM-valikturniir, mis toimub sügisel.