Soomlase kübaratrikk pikendas Colorado võiduseeriat

Avalanche alistas Rantaneni eestvedamisel võõral jääl St. Louis Bluesi 4:3 (1:1, 2:2, 1:0). Lisaks soomlasele sai võitjate ridades käe valgeks Casey Mittelstadt. Jonathan Drouin ja Valeri Nitšuškin jagasid mõlemad kaks resultatiivset söötu ning Rantaneni kaasmaalane Justus Annunen tegi väravasuul 30 tõrjet.

Avalanche'il on käsil hooaja pikim võiduseeria, olles võitnud seitse kohtumist järjest. Läänekonverentsis paikneb klubi 93 punktiga kolmandal tabelireal. Blues on samas konverentsis 75 silmaga kümnes.

Läänekonverentsi tippu tõusis Vancouver Canucks, kes sai kodus 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) jagu Buffalo Sabresist. Elias Pettersson viskas võõrustaja kasuks kaks väravat ja andis ühe tulemusliku söödu. Sabresi eest oli mõlemal juhul täpne Rasmus Dahlin.

94 punkti kogunud Canucks edestab lähimaid konkurente Winnipeg Jetsi ja Colorado Avalanche'i vaid ühe punktiga. Sabres asub 71 punktiga idakonverentsis 11. positsioonil.

Teised tulemused:

Buffalo Sabres - Ottawa Senators 6:2

Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets 4:3

New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 5:2

New York Rangers - Winnipeg Jets 2:4

Philadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs 4:3

New York Islanders - Carolina Hurricanes 1:4

Nashville Predators - San Jose Sharks 8:2

Edmonton Oilers - Montreal Canadiens 3:2

Anaheim Ducks - Minnesota Wild 0:4

Los Angeles Kings - Chicago Blackhawks 6:2

Vegas Golden Knights - Tampa Bay Lightning 3:5