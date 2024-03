Spordiõiguse ekspert Halepi dopingukaasusest: CAS annab sportlastele julgust võidelda

Halep andis 2022. aastal USA lahtistel meistrivõistlustel dopinguproovi, millest leiti vere punaliblede tootmist soodustavat ainet roksadustaati. Halep väitis algusest peale, et roksadustaat sattus tema organismi saastunud toidulisandiga. Hiljem lisandus süüdistus sportlase bioloogilises passis esinenud anomaaliate eest, mida Halep põhjendas operatsioonil käimise ja tavapärasest märksa väiksema treeningkoormusega.

Halepi põhjendused tennises dopingupuhtuse eest vastutavat organisatsiooni ei rahuldanud ja talle määrati nelja aasta pikkune võistluskeeld. Halep jätkas võitlust ja spordikohus leidiski nüüd, et ta on tõendanud, et roksadustaat ei sattunud tema organismi tahtlikult, vaid kollageeni sisaldanud saastunud toidulisandiga.

Kohus Halepil olulist süüd ei näinud, aga tõdes, et sportlane oleks pidanud olema hoolsam ja lühendas nelja aasta pikkust võistluskeeldu üheksale kuule. Selle karistuse on Halep juba ammu ära kandnud ja tegi suure tagasituleku eile Miami turniiril.

Keerulisi juriidilisi nüansse on Halepi kaasuse puhul palju, aga märgiline on see, et spordikohus langetas otsuse sportlase kasuks. Halepi juhtumit ja selle võimalikke mõjusid kommenteerib spordiõigusele spetsialiseerunud advokaat ja endine tennisist Polina Tšernjak.

"Kindlasti on hea meel selle üle, et sportlane, kes siiralt tundis, et tal võib olla õigus, läks seda vaidlustama ja tegi seda edukalt. Selliseid asju juhtub, sest spordikohus on ka varem WADA (Maailma Dopinguvastase Agentuuri - toim) poolt tehtud otsust ümber pööranud. Nii et ütleksin, et see otsus polnud suur üllatus. Tihtilugu juhtub nii, et CAS ei tühista täielikult varasemat tehtud otsust, vaid teeb selle sportlase jaoks leebemaks ehk lühendab võistluskeeldu," ütles Tšernjak.

CAS lühendas Simona Halepi nelja aasta pikkuse võistluskeelu üheksale kuule. Autor/allikas: SCANPIX/EPA

"Selline lähenemine annab sportlasele julgust. Kui sportlane on tõesti veendunud, et otsus, mis tema vastu tehti ei ole õiglane, siis tuleb edasi vaielda. Kindlasti on hea meelespea see, et sportlasel on vaja tähelepanelik olla ja ta vastutab selle eest, kui tema kehast leitakse keelatud ainet. Paratamatult on see rikkumine ehk sportlased peavad väga täpselt teadma, mida nad tarbivad ja mis koguses. Ühelt poolt hea meelespea sportlasele ja teiselt poolt julgustus, sest CAS teeb õiglaseid otsuseid, kui sportlane suudab seda tõendada."

Tšernjaki sõnul on spetsiifilisematest aspektidest rääkides Halepi kaasuse juures väga põnev just sportlase bioloogilises passis esinenud anomaaliate osa. "Seoses süüdistusega, mis esitati bioloogilise verepassi alusel, siis seal eksperdid hindasid ka seda, kas need ebaregulaarsused võivad viidata Halepi poolt dopinguaine kasutamisele või mitte. Halep esitas ühe tõendi, mis oli vereproov, mis võeti vahetult pärast operatsiooni. See oli tema poolt kliinikus tehtud vereproov, mitte asjatundjate poolt kohtumenetluse jooksul võetud proov."

"Aga seda vereproovi ei võetud esimeses kohtuastmes arvesse. Ehk siis kohtuasjas, mida menetles tennises dopingupuhtuse eest vastutav organisatsioon ITIA (International Tennis Integrity Agency - toim), öeldi, et tegemist on vereprooviga, mida ei saa kontrollida. Kuidas proov võeti, millal, mis tingimustel jne. CAS hindas seda teisiti ja ütles, et ei ole oluline, et see vereproov oli antud väljaspool turniiri või polnud võetud asjatundjate poolt, kes osalesid kohtumenetluses. Seda proovi võis siis võtta aluseks hindamaks, kas need ebaregulaarsused olid seotud dopinguga või mitte ning CAS leidis, et tegemist polnud dopinguvastase rikkumisega bioloogilise verepassi alusel," märkis Tšernjak.

Polina Tšernjak rõhutab, et kogu dopinguteema paremaks mõistmiseks tuleb vahet teha erinevatel dopinguainetel, nende mõjul ja nende kasutamise eest määratavatel karistustel.

Kui sarnased on aga Simona Halepi ja Heiki Nabi dopingujuhtumid? Halepi karistust lühendati märkimisväärselt, aga Nabi kahe aasta pikkune võistluskeeld jäi sarnases olukorras jõusse. Spordikohus tõdes, et Nabi ei tarvitanud dopingut tahtlikult, sest keelatud aine letrosooli kogus tema organismis oli niivõrd väike, aga see ei muuda tõsiasja, et Nabi proovist keelatud ainet leiti. Erinevalt Simona Halepist ei osanud Heiki Nabi aga täpselt öelda, millisel teel letrosool tema organismi sattus.

Heiki Nabi Autor/allikas: Priit Mürk / ERR

"Halepil läks õnneks selles suhtes, et ta kujutas ette, kust see keelatud aine võis tulla. Ta kasutas toidulisandit, mida testiti ja selgus, et selles kollageeni toidulisandis oli keelatud ainet. Sportlase jaoks on väga oluline pidada nimekirja toidulisanditest, mida ta tarvitab. Kui selline vaidlus tekib, siis paratamatult on väga oluline, et sportlasel oleksid tõendid, mida kohtule esitada ja põhjendada. Paraku on tõendamiskoorem sportlasele meeletu. Lihtsalt väitest ei piisa, vaid peab esitama ka tõendeid. Kui sportlase versioon ei pruugi tõele vastata, siis on ju väga raske leida ka tõendeid, mis sellele versioonile sajaprotsendiliselt vastaksid," selgitas Tšernjak.

Simona Halep jätab selja taha ränga võitluse ja naaseb tippsporti, aga Halepi lahingud jätkuvad ka väljaku kõrval. Nimelt on Halep kohtusse kaevanud ettevõtte, kelle toidulisandi tarvitamise järel ta positiivse dopinguproovi andis. Halep nõuab kohtu kaudu toidulisandi tootjalt 10 miljoni dollari suurust kahjutasu. Polina Tšernjaki sõnul on igati arusaadav, et Halep soovib seda võitlust jätkata.

"Ma arvan, et Halep on väga nördinud, kuna ta ise väitis mitmel korral, et on dopingutarvitamise vastane. Ta on sellest korduvalt rääkinud, tema on ausa spordi poolt. Üks põhjus, miks ta jätkab kohtus käimist seisneb selles, et ta tahab kaitsta ka teisi sportlasi, ja teiseks näidata, miks on väga oluline, et toidulisandites poleks aineid, mis kuuluvad keelatud ainete nimekirja. See võib sportlase karjääris mängida väga suurt ja olulist rolli."