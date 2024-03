Kallima kaotanud Sabalenka kavatseb Miami turniiril osaleda

Valgevene tennisetähe elukaaslane, jäähokiproff Konstantin Koltsov suri esmaspäeval 42-aastaselt. Miami politsei sõnul hüppas Koltsov ühe Miami hotelli rõdult alla ning kuritegu esialgu ei kahtlustata.

Sabalenka ise viibib samuti Miamis, kus sel ja järgmisel nädalal toimub WTA kõrgeima kategooria turniir. WTA pressiesindaja kinnitas teisipäeval, et valgevenelanna plaanib turniiril mängida, kuid ei osale pressikonverentsidel.

Sabalenka alustab turniiri teisest ringist, kus ta kohtub hea sõbranna Paula Badosaga, kes alistas avaringis võistluskeelu alt vabanenud endise maailma esireketi Simona Halepi. Badosa tunnistas avaringi kohtumise järel, et tal on leinava Sabalenka vastu ebamugav mängida.

"Ma ei taha sellest väga pikalt rääkida. Ma tean, mis täpsemalt juhtus. See oli minu jaoks šokeeriv. Lõppude lõpuks on Arina minu parim sõber ja ma ei taha, et ta kannataks. Ausalt öeldes on tema vastu mängimine minu jaoks ebamugav," tõdes Badosa. "Arina elab läbi raskeid ja keerulisi aegu, aga ta on väga tugev naine. Olen kindel, et ta leiab kuskilt jõudu ja loodetavasti tuleb hea lahing."

Sabalenka ja Badosa teise ringi kohtumine on kavas neljapäeval.

Aryna Sabalenka training in Miami.



If anyone feels the need to judge her for playing, please stop.



The grieving process is so much more complex than whatever your opinion is.



She deserves kindness in her healing journey ❤️



(via @BartekIgnacik) pic.twitter.com/nLm8RdCNvU