Selgusid Pariisi olümpia korvpalliturniiride alagrupid

Nii meeste kui ka naiste turniiril on tiitlikaitsjaks USA. Meeste turniiril loositi ameeriklased C-alagruppi koos mulluse MM-i hõbemedalisti Serbia ja Lõuna-Sudaaniga. Neljas meeskond on Puertro Rico valikturniiri võitja. Puerto Ricos heitlevad olümpiapileti nimel Mehhiko, Elevandiluuranniku, Leedu, Itaalia, Puerto Rico ja Bahreini koondised.

Valitsev maailmameister Saksamaa mängib B-alagrupis Prantsusmaa, Jaapani ning Läti valikturniiri võitjaga. Lisaks võõrustajariigile on Riias võistlustules Gruusia, Filipiinid, Brasiilia, Kamerun ja Montenegro.

A-alagrupis on koht olemas Austraalial ja Kanadal. Nende kahe koondisega liituvad Hispaania ja Kreeka valikturniiride võitjad. Valencias kohtuvad võõrustaja Hispaania, Bahama, Poola, Soome, Angola ja Liibanon ning Pireuses Sloveenia, Uus-Meremaa, Horvaatia, Egiptus, Kreeka ja Dominikaani Vabariik.

The stage is set for #Paris2024



Group A is the #Olympics Group of Death pic.twitter.com/a2sGlOLhnB