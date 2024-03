Üprus rassis põhiturniiri viimases voorus väljakul kõik 40 minutit

Eesti naiste koondise kapten Mailis Pokk siirdus hooaja lõpetuseks Prantsusmaa kõrgliigaklubisse Tarbes. Kuna Poola kõrgliigas eestlanna hooaeg juba lõppes, siis haaras ta kinni tekkinud võimalusest hooaega kuue-seitsme nädala võrra pikendada, vahendab basket.ee.

Prantsusmaal liigatabelis kuuendal positsioonil olev Tarbes (10-9) võitis lõppenud nädalal Dominique Malonga 22 punkti ja 11 lauapalli ning Carla Leite 18 silma ja kuue korvisöödu toel võõrsil 78:61 Roche'i (5-14) naiskonda. Pokk veel tiimi koosseisus polnud.

Eesti koondise tsentri Maaja Bratka jaoks on kahjuks hooaeg vigastuse tõttu lõppenud. Tema kodunaiskond Champagne Basket (6-14) jätkas langustrendil, kui võõrsil jäädi 65:90 alla Toulouse'i (13-7) tiimile.

31-aastasel Bratkal jäi 11 liigakohtumisega kirja keskmiselt 25 mänguminutit ning selle ajaga kogus eestlanna 7,8 punkti, 4 lauapalli ja 0,7 vaheltlõiget. Tema kahepunktiviskeid tabasid 44,8- ja kolmesed 39,1-protsendiliselt.

Prantsusmaa esiliigas on jäänud mängida veel kaks vooru ning kümnendal kohal paikneval Champagne Basketil on play-off'i pääsu võimalused kustunud. Samas pole neil ka ohtu liigast välja kukkuda.

Greeta Üprus ja Ferragudo (3-19) lõpetasid Portugali kõrgliiga põhiturniiri kaotusega, kui võõrsil vannuti 65:75 alla Benfica (16-6) naiskonnale. Eestlanna rassis platsil 40 minutit ning kogus selle ajaga 14 punkti (kahesed 1/2, kolmesed 4/9), seitse lauapalli, kolm resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget, ühe pallikaotuse ja kaks isiklikku viga.

29-aastane Üprus kogus Portugali kõrgliigas 18 kohtumisega keskmiselt 33,9 minutit, 13,2 punkti, 5,6 lauapalli, 1,6 resultatiivset söötu ja 0,7 vaheltlõiget. Kahepunktiviskeid tabas eestlanna 43,8- ja kolmeseid 36,4-protsendiliselt. Kahjuks jäi Ferragudo naiskond tänavu Portugali kõrgliiga põhiturniiril viimasele ehk 12. kohale.

Marta Eleri Jaama ja Södertälje (20-1) said Rootsi kõrgliiga põhiturniiri eelviimases voorus võidulisa, kui 92:66 alistati Uppsala (14-7) naiskond. Jaama pääses platsile kaheks minutiks ning sai protokolli kirja ühe resultatiivse söödu.

18-aastase eestlanna keskmised näitajad on 18 kohtumisega olnud 9,4 minutit, 1,3 punkti, 1,6 lauapalli ja 0,6 vaheltlõiget. Jaama kahepunktivisete tabavus on olnud 33,3% ja kolmepunktivisete tabavus 20%. Rootsis on põhiturniiri jäänud mängida veel vaid üks voor ning Södertälje viimaseks vastaseks enne play-off'i on Marki (9-11) naiskond, kellega kohtutakse võõrsil 24. märtsil.

Tänavuse hooaja keskel Saksamaa kõrgliigatiimist Leverkusenist lahkunud ja Islandi kõrgliigasse kolinud 24-aastane Eesti koondislane Tea Adams ja tema koduklubi Reykjaviki Valur (9-11) teenisid tabelisse kaotuse, kui kodusaalis jäädi 78:81 alla neist tabelis tagapool olevale Fjölnirile (5-15).

Adamsi nime taha kirjutati 16 minutiga kuus punkti (kahesed 3/9, kolmesed 0/1), kaks lauapalli, kolm resultatiivset söötu ja üks pallikaotus.

Adamsi Islandi kõrgliiga keskmised näitajad senise viie mänguga on olnud 29 minutit, 17,8 punkti, 6,4 lauapalli ja 3,8 resultatiivset söötu. Kahepunktivisete tabavus on tal olnud 46,6% ja kolmepunktivisetel 31,3%.

Islandil on käimas põhiturniiri teine faas, kus tabel on löödud kaheks. Valur heitleb alumise nelja naiskonna hulgas ning nende järgmine matš toimub 26. märtsil, kui külla sõidetakse liiga punasele laternale Snaefellile (2-18). Mõni aeg tagasi loobus edasisest võistlemisest Breidabliki tiim, kellega peetud mängud on kõikide naiskondade saldost kustutatud.

Marie Anette Sepp ja University of Albany (25-6) kaotasid America East konverentsi play-off'is poolfinaalis 46:50 Vermontile (22-10). 21-aastane eestlanna platsil ei käinud. UAlbany mängib hooaja lõpetuseks veel WNIT turniiril, kus osalevad naiskonnad, kes NCAA finaalturniirile ei kvalifitseerunud.

Anete Elisabeth Adleri kodunaiskond Boston University (20-12) kaotas Patriot League konveretsi finaalis 55:61 (20-12) Holy Crossi naiskonnale. Detsembris raske põlvevigastuse saanud 20-aastane Adler jättis seetõttu suure osa hooajast vahele.