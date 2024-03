Talviku oli lähedal AMA superkrossi etapi finaalile

Nädalavahetusel toimus Indianapolises AMA superkrossi sarja kümnes etapp. Taas olid rajal ka 250 Ida klassi sõitjad ja nende hulgas ka Jörgen-Matthias Talviku. Eestlane on iga etapiga aina paremaks muutunud ja Indianapolises oli ta väga lähedal edasipääsule, kuid kukkumise tõttu jäi lõpuks finaalikoht lunastamata.

Indianapolises oli kavas Triple Crown süsteem, mis tähendas, et ajasõidul on eriliselt suur tähtsus finaali pääsemiseks. B-gruppi kuulunud Talviku suutis enda grupis välja sõita hea koha, kuid sel korral oli kiireid sõitjaid ka C-grupis ja nii jäi ta kokkuvõttes 26. kohale. Otse edasipääsust jäi Talvikul puudu lõpuks 0,6 sekundit, vahendab Msport.ee.

Veel oli võimalus edasipääs lunastada lohutussõidus. Talviku alustaski väga hästi ja oli esimestel ringidel viies. Edasipääsuks oli vaja tulla nelja parema hulka. Sõidu keskel suutiski Talviku tõusta neljandale kohale. Ta näitas head kiirust ja viimasele ringile läks veel neljandana. Kahjuks paar kurvi enne finišilippu Talviku kukkus ja juba käeulatuses olnud finaalikoht jäi võtmata. Jörgen-Matthias lõpetas sõidu kuuendana.

"Korralik võistluspäev Indianapolises. Päev sujus tegelikult üpriski hästi ning nautisin tehnilisi ja pehmed olusid. Vabatrenni ja kvali ühe suutsin B-grupis võita. Kvali kahes lõpetasin kokkuvõttes 26. ajaga. Lohutussõidus suutsin väga head ja puhast minekut näidata," kommenteeris Talviku.

"Enamus sõidust võitlesin korralikult top neljas ja seal lõpetades oleksin taganud endale pääsme põhisõitudesse. Kahjuks kaks kurvi enne finišilippu kukkusin ja langesin kaks kohta. Sellest on väga kahju, et nii napilt välja jäin, aga korralik õppetund ja kütus edaspidiseks!"

See kõik on nii käega katsutavalt lähedal ja olen oma arenguga igati rahul! Nüüd tuleb kalendrisse paari nädalane paus võistlustest ja kasutan seda aega, et korraks Eestit külastada. Järgmine etapp 13. aprill Foxborough' staadionil. Tänud kõigile, kellega koostöö võimalik ja kaasa elamise eest!"