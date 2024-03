Tartu Rattaralli naaseb harjumuspärasesse keskkonda

"Korraldajatel on väga hea meel, et Lõunaringtee ehituse lõpp võimaldab meil taas Tartu Rattaralli rajad viia nende algupärastele Lõuna-Eesti teedele," sõnas peakorraldaja Indrek Kelk pressiteate vahendusel. "See pakub sõitjatele kindlasti nii kauneid vaateid kui vaheldust eelmiste aastate radadest."

"Küll aga tähendab vahepealne üleminek mass-stardilt lainestartidele, et vajame uut stardipaika ning tõenäoliselt saab see olema W. Ostwaldi ja Sanatooriumi tänava kandis. Finiš jääb traditsiooniliselt Turu tänavale, Aura keskuse juurde."

Tartu Rattaralli kavas on tänavu kolm distantsi: 126 km, 56 km ja 17 km. Osati on tegu täiesti uute lõikudega ning osati kattuvad need 2019. aastal sõidetud radadega.

Osavõtjate arvult populaarseim 126 km rada kulgeb marsruudil Tartu – Nõo – Tamsa – Elva – Päidla – Otepää – Valgjärve – Ihamaru – Vana-Kuuste – Tartu. Keskmise pikkusega 56 km distants sõidetakse marsruudil Tartu – Nõo – Kambja – Vana-Kuuste – Tartu ning 17 km rada marsruudil Tartu – Lemmatsi – Tõrvandi – Tartu.

Vaata radade kaarti siit.

43. Tartu Rattaralli toimub 26. mail ning kuulub ka tänavu rahvusvahelisse UCI Gran Fondo sarja. Sõit toob Eestisse arvukalt välisriikide rattaharrastajaid ning sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.