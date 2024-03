Südameoperatsioonil käinud rattatippu tabas tagasilöök

Slovakkia rattaspordi suurkuju Peter Sagan teatas, et peab uuesti südameoperatsioonile minema.

Kolmekordne maanteesõidu maailmameister käis veebruaris südame rütmihäire tõttu operatsioonilaual. Saganile paigaldati seade, mis jälgib võimalikke ebakorrapäraseid südamerütme.

Sagan sai mõned nädalad hiljem sadulasse naasta, kuid pühapäeval teatas rattaäss ühismeedia vahendusel, et tal ilmnes treeningu käigus tahhükardia ehk kiirenenud südametegevus.

"Marseille'i kivistel teedel treenides tundsin südame puperdamist. See pole midagi murettekitavat, kuid tundub, et minu süda vajab boksipausi. Juba järgmisel nädalal lähen uuesti operatsioonile. Olen kindel, et olen varsti tagasi ratta peal," kirjutas Sagan ühismeedias.

34-aastane Sagan tegi eelmisel sügisel maanteesõiduga lõpparve, et mägirattasõidus Pariisi olümpiamängudele pääseda.