Eesti jalgpalli järelkasv alustas EM-valikturniiri kindla võiduga

Eesti koondis haaras kohtumises juhtohjad 20. minutil, kui Dajana Smirnova alustas keskväljalt rünnakut, mängis end vastastest üle ning lahendas tekkinud võimaluse ise, lüües nahkkera üle väravavahi võrku. Eesti kasvatas edu 33. minutil, kui küljesisseviske järel suudeti palli vastase värava ees hoida ning kust Nicole Kelli löögile pääses.

Kuigi eestlased jäid 34. minutil ühemängijalisse vähemusse, suudeti head pressingut vastase üle hoida ning edu enne vaheajale minekut kolmeväravaliseks suurendada, kui resultatiivne oli Anna-Liisa Heide.

Teisel poolajal suutis Eesti taas ohtlikke võimalusi tekitada ning neljas värav vormistati 57. minutil – Annamarii Tamm saatis 16-meetri karistusjoonelt palli väravavahi jaoks püüdmatult väravasse. Tamme jaoks oli tegu esimese mängu ja väravaga neidude U-17 koondises. Eesti viienda ja kohtumise lõpptabamuse kirjutas enda nimele võistkonna kapten Loviise Männiste, kes nahkkera teravalt lati alla saatis.

EM-valikturniiril koondise peatreeneri ülesandeid täitev Deniss Samoilov ütles pärast kohtumist, et edu taga on hea ettevalmistus ja mängijate õige häälestatus. "Keskendusime enda tugevustele ja olime kaitses konkreetsed. Punane kaart oli võib-olla segavaks faktoriks, aga tüdrukud tulid olukorraga hästi toime – nad suutsid mängus sees püsida ja võistkonnana hästi mängida. Kordagi ei tekkinud ka sellist paanikamomenti, sest vastane ei tulnud nii julgelt pressima kui me arvasime. Küll aga andis see meile võimaluse teisel poolajal nad juba teadlikult madalamalt vastu võtta," rääkis Samoilov.

Samoilov lisas, et neljapäeval ees ootava Kasahstaniga on koondis juba tutvunud ning suurt kartust vastase ees ei ole. "Kindlasti vaatame veel pärast tänast olulised detailid läbi, aga jätkame keskendumist enda tegevusele ja tugevustele ning seni kuni me teeme enda asju hästi, suudame kõigi vastu mängida."

Eesti teine vastane EM-valikturniiril on võõrustajariik Kasahstan, kellega kohtutakse neljapäeval, 21. märtsil Eesti aja järgi kell 10.00. Mängu otsepilti on võimalik jälgida Kasahstani jalgpalliliidu Youtube'i kanalil.