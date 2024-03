Šveitslanna võitis teist korda mäesuusatamise MK-sarja

Austrias Saalbachis toimunud etapil võitis pühapäevase suurslaalomi itaallanna Federica Brignone, kes sai kahe laskumise summas kirja koguaja 2.20,05. Brignone edestas 1,36 sekundiga Uus-Meremaa esindajat Alice Robinsoni. Kolmandaks tuli norralanna Thea Louise Stjernesund (+1,67).

Lara Gut-Behrami piirdus pühapäeval 10. kohaga (+3,22), kuid sellest piisas, et tulla üks etapp enne hooaja lõppu teistkordselt MK-sarja üldvõitjaks, sest tema lähimal konkurendil Brignonel pole matemaatiliselt võimalik šveitslannat kinni püüda. Gut-Behrami esimene MK-sarja üldvõit pärineb 2015/16 hooajast.

"See on uskumatu tunne. Ma olin enne võistlust väga närvis, sest tahtsin siin üldvõidu kindlustada. Paraku ei läinud minu võistlus närvide tõttu kõige paremini. Selle üle ma uhke ei ole. Aga lõpuks ometi, 32-aastasena, õppisin, et mõnikord tuleb rahulikumalt võtta, et kindlalt finišisse jõuda," rääkis Gut-Behrami võistluse järel.

32-aastasest Gut-Behramist sai läbi aegade vanim naiste MK-sarja üldvõitja. Ühtlasi teenis ta suurslaalomi kristallgloobuse, olles selle distsipliini esimene šveitslasest võitja pärast 2002. aastat, kui triumfeeris Sonja Nef.

Gut-Behramil on hooaja viimasel etapil võimalus oma auhinnakappi lisada ka kiirlaskumise ja ülisuurslaalomi kristallgloobused. Kiirlaskumises edestab ta teisel kohal olevat Sofia Goggiat 19 punktiga ning ülisuurslaalomis on šveitslanna edu Cornelia Hütteri ees 69-punktiline.