Mauri Dorbek tuli neljandat korda Eesti pokkerimeistriks

Tallinnas Chesterfieldi pokkeriklubis toimunud No Limit Holdem 6-max turniiri võitis esimestest tundidest finaalpäeva lõpuni domineerinud Mauri Dorbek, kes teenis oma karjääri neljanda Eesti meistritiitli ning 12 500 eurot auhinnaraha.

Agressiivse mängustiili poolest tuntud Dorbek tundis neljanda meistritiitli üle siirast heameelt. "Kaart pidas algusest lõpuni ning võin tervikuna ka oma mänguga rahule jääda. Tavaliselt kipuvad ikka mingid kriisid sisse tulema, kuid seekord olin tõesti liider algusest lõpuni ning kaasaelajate toest oli samuti palju abi," sõnas Dorbek.

"Turniir oli väga hea ülesehitusega ning uus mängukoht on väga sobiv sellisel tasemel ürituste läbiviimiseks," kiitis värske meister nii turniirikorraldust kui ka uut pokkeriklubi.

Eesti käesoleva aasta meistrivõistluste kalleima, tuhande eurose sisseostuga turniirist võttis osa 27 mängijat, kellest 15 kasutas ka ühekordset korduva sisseostu (re-entry) võimalust. Tegemist oli tõeliselt kõrgetasemelise võistlusega, millest võtsid osa nii maailma absoluutsesse eliiti kuuluvad netipokkeri profid Markkos Ladev ja Taisto Janter kui enamus Eesti live-mängijate paremikust.

Avapäeva kindla liidrina lõpetanud Dorbek valitses täielikult ka finaallauda ega andnud oma vastastele vähimatki võimalust. Sarnaselt mõned tunnid varem lõppenud NLH heads-up turniirile saavutas finaalis teise koha Martin Piik ja kolmanda Sander Leigri. Veel jõudsid finaallauda neljandana lõpetanud Markkos Ladev, kellele omakorda järgnesid viiendana Dmitri Dudakov ja kuuendana Andres Leppik.

Ettevõtjast harrastusmängija Dorbek on turniiripokkerit mänginud üle 20 aasta ja tema nelja meistritiitli hulgas on ka 2009. aasta Eesti meistrivõistluste peaturniiri võit.

"Usun, et pokker jääb mu ellu ka edaspidi. See võimaldab kohtuda lahedate inimestega, reisida ning võitlustahe teeb samuti asja huvitavaks. Üritan ikka kõige olulisematel Eestis toimuvatel turniiridel kohal olla ning vahel võistelda ka maailma suurimatel pokkerifestivalidel," rääkis Dorbek, kes muuhulgas on karjääri jooksul võitnud maineka Unibet Openi turniiri, jõudnud mitmekümne erineva turniiri finaallauda ja tulnud 722 mängija konkurentsis 18. kohale Euroopa Pokkeriturnee osavõistlusel Prahas.

Eesti Turniiripokkeri Föderatsiooni (ETPF) poolt läbi viidavad 2024. aasta Eesti meistrivõistlused jätkuvad keerukamatest vähemlevinud pokkeriformaatidest koosneva 8-Game turniiriga kolmapäeval, 20. märtsil kell 18:00 Chesterfieldi pokkeriklubis.