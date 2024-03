Romet Pajur pälvis Hollandi ühepäevasõidul kümnenda koha

Grupifinišis oli kiireim hollandlane Johan Dorussen (Development Team dsm-firmenich PostNL; 3:57.30), jättes selja taha kaasmaalase Huub Artzi (Wanty – ReUz – Technord) ja taanlase Henrik Pederseni (Uno-X Mobility Development Team). Pajur sai kümnenda ja Frank Aron Ragilo (Development Team dsm-firmenich PostNL) 27. koha, vahendab ejl.ee.

"Sõit oli stardist alates väga närviline ja oli palju kukkumisi, mille taha ka mina paar korda jäin," ütles Pajur. "Nõrga tuule tõttu ei olnud eest ära minekuid ja punt püsis koos, kuid hoog oli suur. Üritasin nii palju ennast säästa kui võimalik, et finišiks hoida."

"Finišisirgel hoidsin ennast ees, kuid tegin viimasel ringteel (ca 500 m enne lõppu) vale valiku ja läksin paremalt poolt, lootes, et see on minu võimalus veel ette liikuda. Kahjuks olid seal pool kutid, kes enda vahetuse lõpetasid ja tirri lasid. Pidin alustama enda sprinti juba seal ja üksinda täielikult tuule käes. Kahjuks võidu peale sprintida ei saanud, aga küll tulevad need võimalused," lisas Pajur.

Prantsusmaal peetud ühepäevasõidul Cholet Agglo Tour (UCI 1.1; 196,7 km) pälvisid Van Rysel – Roubaix tiimis sõitvad eestlased Rait Ärm (+1.28) ja Norman Vahtra (+3.54) vastavalt 51. ja 76. koha.

Prantsusmaal lõppenud Normandia velotuuri (UCI 2.1) neljandal etapil (138,5 km) pälvis võidu inglanna Josie Nelson (Team dsm-firmenich PostNL; 3:51.40), edestades kanadalannat Ava Holmgreni (Lidl – Trek) ja norralannat Mie Björndal Ottestadi (Uno-X Mobility) kolme sekundiga. Elisabeth Ebras (UAE Development Team) kaotas võitjale 15 minuti ja 29 sekundiga ning sai 63. koha, valitsev Eesti meister Laura Lizette Sander (AG Insurance – Soudal NXTG) tulemust kirja ei saanud.