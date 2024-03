Lewandowskil oli kõigis kolmes Barcelona väravas roll

Äsja Meistrite liigas suure võidu saanud Atletico asus kohe survestama ning jõudis kohtumise alguses ka avaväravale lähedale. Barcelona pidas aga vastu ning läks ise 38. minutil kohtumist juhtima, kui Lewandowski kastis Joao Felixi leidis.

Enne poolajapausi jäi Barcelona aga peatreenerita, sest Xavi saadeti kohtunikega vaidlemise eest kahe kollase kaardiga riietusruumi.

Kaks minutit pärast poolajapausi sai Lewandowski ise jala valgeks, kui Barcelona vastase karistusala ees palli võitis. Kaitsjate vahelt läbi jooksnud poolakas lõi keerulise nurga alt palli Jan Oblaki selja taha ning kahekordistas Barca edu. 65. minutil leidis Lewandowski täpse tsenderdusega kastist Fermin Lopeze, kelle pealöök tegi seisuks 3:0.

Barcelona jaoks oli see hooaja 19. võit ning 27-kordne Hispaania meister asetseb 64 punktiga teisel tabelireal. Meistritiitli poole kulgev Madridi Real oli laupäeval võidukas, kui alistas Osasuna 4:2. Realil on kogutud 72 punkti. Kolmandal kohal on Girona (62 punkti), neljandal Bilbao Athletic (56 p) ning Atletico on 55 punktiga viiendal tabelireal.

Järgmine mäng, mis Lewandowski mängib, on Eesti vastu, kui neljapäeva õhtul toimub oluline EM-valiksarja sõelmäng. Esimese mängu võitjad selgitavad EM-finaalturniirile pääseja 26. märtsil toimuvas finaalis, mida võõrustab Walesi ja Soome vahelise mängu võitja.