Koondisest välja jäänud Sorga lõi Aserbaidžaani kõrgliigas iluvärava

Sorga alustas mängu pingilt, aga vahetati pärast 0:1 kaotusega lõppenud avapoolaega väljakule. Sumqayit jäi teise poolaja keskel 0:2 kaotusseisu. Sorga säras väravaga 84. minutil, kui driblas kahe mängija vahelt läbi ja lõi palli karistusala tagant ristnurka. See jäi kohtumise viimaseks väravaks ja Sumqayit sai hooaja kaheksanda kaotuse, vahendab Soccernet.ee.

Sumqayit paikneb 27 vooru järel kümne meeskonnaga Aserbaidžaani kõrgliigas viiendal kohal, aga vahed on väiksed, sest näiteks teiseks tõusnud Sabahil on vaid üks punkt rohkem. Hooaja lõpuni on jäänud üheksa vooru.

