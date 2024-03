Noodla: mehed tegid kaitses kõva töö, täielik respekt!

"Täitsa okei tunne on! Ühel hetkel nad [ukrainlased - ERR] murdusid, lõpp tuli suht kindlalt juba. Võitluse pealt... nagu arvata oli, kaitse tihendamise ja väikeste asjadega tuleb," kommenteeris Eesti koondise peatreener Martin Noodla ERR-ile.

"Esimene poolaeg neil seitse-kuus veel toimis, nad õnnestusid ja said sellega järele. Teisel poolajal saime mõned lihtsad üleväljaväravad ja see murdis selle selgroo."

Poolajal oli seis viigis. Mis oli peatreeneri sõnum mängijatele? "Ega seal suurt sõnumit ei olegi. Ukraina oli ju vastu seina ja nemad pidid teatud mõttes riskima," vastas Noodla.

"Meil oli vaja väga kindlalt oma mängujoonisest kinni hoida. Mingid kohad natuke hajusid ja muutusid natuke närviliseks. Aga suures plaanis töötasime kaitses nii nagu kokkulepe oli. Täielik respekt - mehed tegid kõva tööd kaitses!"

Järgmises faasis ootab Eestit tugev Island ehk meeskond, kes osaleb suurturniiridel regulaarselt, tuli mullusel MM-il 12. kohale ja tänavusel EM-il kümnendaks.

"Natuke tuleb tõenäoliselt taktikat muuta. Nii avatult ei saa kaitset üles ehitada. Seal on grammi võrra kogenumad mängijad, kes leiavad selle vaba mehe üles, kui keegi avaneb," lausus Noodla.

"Aga suures plaanis on suhteliselt meeldiv minna olukorda, kus sul väga suurt pinget ei ole. Loodetavasti oskavad mehed nautida seda, et on võimalik mängida sellises ägedas olukorras tugeva vastasega."