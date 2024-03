Ilves läheb MK-hooaja viimasel võistlusel suusarajale neljandana

Ilvese pühapäevane õhulend kandus 134,5 meetri kaugusele ning andis talle 130,8 punkti. Ta stardib sisuliselt koos Franz-Josef Rehrliga, kes teenis temast 0,4 punkti rohkem ning oli kolmas.

MK-sarja võidu juba varem kindlustanud Jarl Magnus Riiberi puudumisel võttis hüppevoorus esikoha 141-meetrise õhulennu eest 140,1 punkti saanud Stefan Rettenegger, koondisekaaslane Johannes Lamparter hüppas temast meetri vähem ja sai 138,8 punkti.

Lamparter stardib 10 km suusarajale viis sekundit pärast Retteneggerit, Rehrl saab lähte hüppevõistluse võitjast 36 ja Ilves 37 sekundit hiljem. Järgmine mees Ryota Yamamoto alustab eestlasest omakorda 15 sekundit hiljem.

10 km suusasõit algab Trondheimis Eesti aja järgi kell 15.55.

Viiendat korda MK-üldvõidu teeninud Riiber ei võistle Trondheimis põlvevigastuse tõttu, Norra koondise spordijuht Ivar Stuan selgitas NRK-le reedese proovivooru järel, et Riiberi hooaeg on põlvevigastuse tõttu läbi. "Tal on põlv paistes, seega arvasime, et ei hakka riskima. Võtame päev korraga, aga praegu tundub asi üsna paljulubav," sõnas Stuan.