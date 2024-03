VIDEO | USA koondislane lõi tuule abil võiduvärava oma väljakupoolelt

Uruguay ründaja Matias Coccaro realiseeris juba esimese veerandtunni jooksul kaks penaltit ja viis Montreali 2:0 juhtima, pärast Maren Haile-Selassie tabamust tõi Dominik Yankov 70. minutil tabloole külalismeeskonna 3:1 edu.

Joel Lindpere endise kodumeeskonna tagasitulek algas kaheksa minutit enne normaalaja täitumist. Raheem Edwards saadeti punase kaardi väärilise vea tõttu väljakult ära ning järgnenud penalti realiseeris 84. minutil Brian Gutierrez, 90+5. minutil viigistas seisu Hugo Cuypers ning viimane pööre juhtus matši üheksandal lisaminutil, kui USA koondislase Kellyn Acosta oma väljakupoolelt Montreali karistusala poole saadetud kõrge pall lendas tuule abil üle kõigi mängijate peade ja maandus Kanada võistkonna võrgus.

