Kümme kaugviset tabanud Howard vedas Baskonia võiduni, eestlased kahvatud

Nädala eest Barcelonat 103:96 võitnud Baskonia viskas laupäeval igal veerandajal vähemalt 25 punkti ja ei lubanud pärast kolmanda veerandaja keskel tehtud 12:0 vahespurti külalismeeskonda enam kümnest punktist lähemale.

Võimsa partii tegi Markus Howard, kes tabas laupäeval 14 kaugviskest koguni kümme ning lõpetas mängu 37 punktiga. Sellest enam on Hispaania kõrgliigas suutnud veel vaid 2014. aastal Barcelona eest 12 kolmest tabanud Jacob Pullen ning 20 aastat varem 11 kaugviset läbi rõnga saatnud Brasiilia legend Oscar Schmidt. Baskonia sai 33-st kaugviskest sisse 19 (57,6%).

Eesti koondislased mängu käiku oluliselt ei mõjutanud. 15 minutit väljakul veetnud Kotsar tabas oma ainsa kahepunktiviske ja võttis ka kaks lauapalli, Raieste arvele jäi sama mänguajaga üks möödavise, üks lauapall ja üks resultatiivne sööt.

Baskonia on tabelis 14 võidu ja kümne kaotusega viimasel play-off'i viival ehk kaheksandal kohal, sama võitude-kaotuste saldo on ka Manresal ning pühapäeval võib samale pulgale jõuda ka Badalona. Tabeliliidriks on Madridi Real (21-3).