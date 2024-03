VAATA OTSE | Premium liigas toimub esmakordselt Nõmme derbi

Kõrgliiga debütant United on saanud raske hooaja alguse: kahes esimeses mängus tuli tunnistada medalinõudlejate Flora ja Paide paremust ning praegu ollakse tabelis seitsmendal positsioonil.

Kalju hooaeg on alanud paremini, kui Kuressaare ja Narva Transi üle saadud kindlate võitudega ollakse tabelis praegu Levadia, Paide ja Tammeka järel neljandal kohal. Kalju ja Levadia on ka seni ainsad meeskonnad, kes pole tänavu Premium liigas endale väravat lasknud.

Kalju poolelt on hooaega hästi alustanud ründaja Alex Matthias Tamm, kelle arvel on kahe vooruga neli väravat. Mängu peakohtunik on Jagnar Jakobson, abikohtunikud on Risto Eelmaa ja Jaan Roos ning neljas kohtunik on Martti Pukk. Videokohtunikena on ametis Joonas Jaanovits ja Sander Saga.