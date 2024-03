Raskest seisust välja tulnud Tartu alistas tuhande pealtvaataja ees Võru

Tartu meeskonna kodusaali oli laupäeval kogunenud 1001 võrkpallifänni, kes said mängu täie raha eest. Kui avavaatuse võitis ülikindlalt Barrus, siis teises oli sama kindlalt parem kodumeeskond, vahendab kohtumise käiku volley.ee.

Kolmas geim oli tasavägine, seisul 21:21 vedas Renato Santos Võru meeskonna siiski geimivõiduni ja järgmine vaatus tundus samuti kulgevat Võrule soovitud suunas – Kristo Kollo viis Võru juhtima 13:7, ent Tartu võitles end geimi lõpus ikkagi 23:23 viigiseisuni. Otsustaval hetkel säras blokis Timo Lõhmus, Võru liider Renato aga eksis ja Tartu Bigbank võitis neljanda geimi 26:24. Viiendat vaatust alustasid paremini tartlased, minnes ette 7:3 ja kuigi Võru jõudis kahe punkti kaugusele (12:10), siis ei andnud Bigbank enam edu käest. Mart Naabri pommlöök lõpetas mängu 3:2 Tartule.

Lõhmus tõi võitjatele 17 punkti (+4), Naaber lisas 15 silma (+12), Andris Širjakovsi arvele kogunes 14 punkti (+4). Bigbanki vastuvõtt oli 55 ja rünnak 40 protsentim blokist saadi viis punkti, servil löödi viis ässa ja eksiti 17 pallingul.

Võru meeskonna parim oli 24 punkti (+12) panustanud Renato Santos, Kristo Kollo lisas 15 (+2) ja Tarvo Täht 12 silma (+5). Võru vastuvõtt oli 49 ja rünnak 34 protsenti, blokiga teeniti 13 punkti ja serviga kaheksa punkti (21 viga).

Bigbanki sidemängija Aleksander Eerma sõnul oli edu võti võitlus. "Korra hakkas tunduma, et kolmas giem oligi murdekoht, aga me ei andnud alla. Sellised mängud võivad seeriates olla head pöördekohad, kus kaalukauss võib täesti pöörduda," kommenteeris ta.

Viimasel ajal haigusega hädas olnud Tartu nurgaründaja Tamur Viidalepp lisas: "võita on väga hea tunne, aga jalad ja tervis on nii läbi, päris raske oli. Aga tulime välja ja seeria on 1:1. Kõik on võimalik."

Cris Karlis Lepp ütles, et Võru meeskond ei kavatse pead norgu lasta. "No mis sa teed, sport! Pall oli meil täna kandiline. Aga kodus samamoodi nagu eelmine kord, me oskame mängida küll. Lõpus läks ära, mis sa teed, järgmine kord uuesti," sõnas Lepp.

Seeria kolmas mäng toimub kolmapäeval, 20. märtsil kell 19 Võrus. Neljas mäng toimub 23. märtsil kell 15 Tartus ning viies vajadusel 26. märtsil kell 19 taas Võrus.

Teist poolfinaalseeriat juhib Selver/TalTech Pärnu Võrkpalliklubi vastu mängudega 1:0.