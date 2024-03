MK-sarja valitseja Odermatt lasi viimasel võistlusel täiusliku hooaja käest

Odermatt võitis enne laupäeva kõik üheksa sel hooajal toimunud MK-etapi suurslaalomit ning kui võtta arvesse ka eelmise hooaja lõpp, oli tema võiduseeria Saalbachis mäele tulles pikenenud juba 12 võistlusele. Viimati sai keegi teine MK-sarjas suurslaalomi võidu mullu veebruaris, kui USA-s Palisades Tahoe's võidutses šveitslase ees Marco Schwarz.

Laupäeval oli Odermatt esimese vooru järel samuti esikohal, edestades koondisekaaslast Loic Meillardi 0,40 sekundiga, aga kaotas teise laskumise alguses tasakaalu ning kuigi ta suutis suuskadele jääda, ei õnnestunud tal järgmist väravat läbida. Viimati jäi Odermatt MK-sarjas suurslaalomis pjedestaalilt välja ligi kolm aastat ja 26 võistlust tagasi.

Meillard teenis lõpuks Andorra mäesuusataja Joan Verdu ees 0,71-sekundilise eduga esikoha, kolmas oli šveitslane Thomas Tumler (+0,79). Hooaega tagasihoidlikult alustanud Meillard sai kuu alguses Aspenis Odermatti järel kaks teist kohta ning lõpetas väikese kristallgloobuse arvestuses tema järel teisena. MK-sarja üldarvestuses on Odermattil 1902 punkti, teisel kohal oleval Meillardil 943 ja tema lähimal jälitajal, austerlasel Manuel Felleril 872 silma. Saalbachis võisteldakse pühapäeval slaalomis, hooaeg lõppeb seal järgmisel nädalal ülisuurslaalomi ja kiirlaskumisega.

Naistel oli Saalbachis laupäeval kavas slaalom, kus hooaja lõpetas võidukalt USA täht Mikaela Shiffrin. Karjääri 60. slaalomivõidu teeninud ameeriklanna edestas teiseks tulnud norralannat Mina Fürst Holtmanni 0,54 ja kolmanda koha saanud rootslannat Anna Swenn-Larssonit 0,63 sekundiga. Shiffrin võitis sel hooajal kümnest slaalomist seitse ja hoiab kolme viimase võistluse eel üldarvestuses Lara Gut-Behrami järel teist kohta, kuigi Federica Brignone kaotab talle vaid 37 punktiga.

"On olnud hullumeelne hooaeg. Mul on hea meel siin istuda ja hea meel selle üle, et hooaja viimane võistlus läks nii hästi," rääkis Shiffrin. "Ootan väga koju naasmist, ma pole sinna jõudnud 1. oktoobrist saadik," lisas ta.